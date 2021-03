L'arbitro Bulu sviene in campo: ora le condizioni sono stabili

Durante Costa d'Avorio-Etiopia, il 34enne ghanese ha dovuto lasciare in campo in barella in virtù dei problemi accusati durante la sfida.

Grande sollievo dopo la preoccupazione della giornata di ieri per Charles Bulu. Il direttore di gara ghanese era infatti collassato durante la gara di qualificazione alla Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio ed Etiopia giocata Stade Olympique Alassane Ouattara.

Il 34enne era infatti crollato in mezzo al campo e trasportato in uno degli ospedali della capitale ivoriana Abidjan: internazionale dal 2019, è sotto osservazione, ma ha voluto rassicurare tutti con un messaggio su twitter, direttamente da uno degli account più seguiti per quanto riguarda la Nazionale degli Elefanti.

Inizialmente chiamato per Costa d'Avorio-Etiopia in qualità di quarto uomo, Bulu è stato promosso a direttore di gara dopo che il collega era stato colpito dal covid. Uscito dal campo a 10' dalla fine, con i padroni di casa in vantaggio per 3-1, è stato sostituito dall'aiuto-arbitro Gilbert Cheruiyot (il quarto uomo Koussi Biro non ha potuto in quanto ivoriano).

Referee Charles Bulu - who collapsed during Cote d'Ivoire’s Afcon qualifier versus Ethiopia - is now in a stable condition. 💪 pic.twitter.com/kq73gfPW6I — Shina Oludare 🇳🇬 (@sportingshina) March 31, 2021

Entrambe le squadre si sono qualificate alla Coppa d'Africa, ma la gara, secondo quanto evidenzia la Federazione calcistica etiope potrebbe essere annullata proprio per l'uscita del direttore di gara dal campo e la sosituzione improvvisata dello stesso:

"La gara è stata cancellata, l'arbitro è stato trasportato in ospedale perchè malato e svenuto in campo. Si attende la decisione della federazione africana".

Difficile comunque che si proceda in questo modo, proprio per l'avvenuto passaggio alla fase finale di entrambe in virtù della sconfitta del Madagascar contro il Niger. Più probabile la conferma del 3-1, nonostante le proteste dell'Etiopia e tutta la situazione venutasi a creare.