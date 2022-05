Gli arbitri dell'ultima giornata di Serie A: Sassuolo-Milan a Doveri, Inter-Sampdoria a Di Bello

Siamo giunti alla fine di un campionato entusiasmante e con ancora il verdetto più importante da emettere: quello dello Scudetto, conteso dal Milan capolista e dall'Inter, seconda a due lunghezze di distanza dai cugini.

La parte più prelibata del menù dell'ultima giornata è ovviamente quella riservata alle due squadre milanesi: 'Diavolo' di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo, nerazzurri impegnati a San Siro al cospetto della Sampdoria.

Fari puntati sugli arbitri di queste due sfide, comunicati dall'AIA: Daniele Doveri dirigerà Sassuolo-Milan, Marco Di Bello designato per Inter-Sampdoria.

Questo il bilancio di Doveri con i rossoneri, arbitrati in 25 occasioni: 14 vittorie meneghine, 7 pareggi e 4 sconfitte. Nel computo stagionale rientra anche il derby del girone d'andata, terminato sul risultato di 1-1,

Inter imbattuta con Di Bello in Serie A: 8 vittorie nerazzurre e 4 pareggi, con 4 rigori a favore e nessuno contro.

Particolarmente delicate pure le sfide che sanciranno l'ultima squadra retrocessa in Serie B: Orsato per Salernitana-Udinese, Maresca per Venezia-Cagliari. Questo l'elenco completo delle designazioni:

TORINO-ROMA (IRRATI)

GENOA-BOLOGNA (MIELE)

ATALANTA-EMPOLI (ABISSO)

FIORENTINA-JUVENTUS (CHIFFI)

LAZIO-VERONA (COLOMBO)

SPEZIA-NAPOLI (MARCHETTI)

INTER-SAMPDORIA (DI BELLO)

SASSUOLO-MILAN (DOVERI)

SALERNITANA-UDINESE (ORSATO)

VENEZIA-CAGLIARI (MARESCA)