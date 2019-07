Arbitri Serie A: addio a Banti e Mazzoleni, promossi Piccinini e Giua

Doppio avvicendamento tra gli arbitri di Serie A per la prossima stagione: Banti e Mazzoleni lasciano per limiti di età, promossi Giua e Piccinini.

Si è chiusa ufficialmente la carriera di due degli arbitri più esperti della nostra : l'AIA ha oggi ratificato gli addi a Luca Banti e Paolo Silvio Mazzoleni, che non arbitreranno più nel massimo campionato.

L'associazione italiana degli arbitri questa mattina in FIGC ha presentato gli organici della prossima stagione, definiti dal Comitato Nazionale. I due decani sono arrivati al capolinea.

Banti chiude la sua carriera con 228 partite arbitrate in Serie A, 19 in più del collega di Bergamo: Mazzoleni si è infatti fermato a quota 209.

Sono due i direttori di gara promossi dalla Can B alla Can A e che quindi l'anno prossimo saranno stabilmente in Serie A: Antonio Giua della sezione di Olbia e Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Entrambi hanno già 5 partite di Serie A all'attivo e hanno esordito nella stagione 2017/18. L'anno scorso si sono divisi andata e ritorno della finale playoff di Serie B tra e .