Arbitri 6ª giornata di Serie A: Milan-Fiorentina a Giacomelli

Designati gli arbitri per la sesta giornata di Serie A: Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina. Sampdoria-Inter a Calvarese, Juventus-SPAL a Piccinini.

Archiviato il turno infrasettimanale, la torna già in campo per la sesta giornata di campionato. L'AIA ha quindi reso note le designazioni arbitrali per le dieci gare in programma questo weekend.

Le prime a scendere in campo sabato alle 15.00 sono e , gara che sarà arbitrata da Piccinini. È stato invece affidato a Calvarese l'anticipo delle 18.00 - .

A Manganiello il compito di dirigere - , con Pairetto invece impegnato in -. La direzione di gara di - è stata poi affidata ad Abisso, con Giacomelli che scenderà in campo invece domenica sera nel posticipo tra e .

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A:

JUVENTUS-SPAL: PICCININI

SAMPDORIA-INTER: CALVARESE

SASSUOLO-ATALANTA: VALERI

NAPOLI-BRESCIA: MANGANIELLO

LAZIO-GENOA: PAIRETTO

LECCE-ROMA: ABISSO

UDINESE-BOLOGNA: GIUA

CAGLIARI-VERONA: VOLPI

MILAN-FIORENTINA: GIACOMELLI

PARMA-TORINO: LA PENNA