Arbitri 3ª giornata di Serie A: Irrati per Fiorentina-Juventus

Designati gli arbitri per la terza giornata di Serie A. Grande attesa per Fiorentina-Juve, diretta da Irrati, mentre Inter-Udinese è andata a Mariani.

C'è grande voglia di dopo due settimane di pausa. E così, puntuali come sempre ogni giovedì, l'AIA comunica le designazioni arbitrali per la giornata di campionato.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Il big match è sicuramente - , non tanto per la classifica ma per tutta la rivalità che la partita si porta dietro. Ebbene, l'AIA ha deciso di affidare la sfida scottante a Irrati.

L' di Antonio Conte cerca la terza vittoria consecutiva e sarà diretta da Mariani, in casa contro l' . Il ha voglia di riscatto, contro la l'arbitro sarà La Penna. Stesso discorso per la , diretta da Chiffi.

Queste le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A:

FIORENTINA-JUVENTUS: IRRATI

NAPOLI-SAMPDORIA: LA PENNA

INTER-UDINESE: MARIANI

GENOA-ATALANTA: FABBRI

BRESCIA-BOLOGNA: ROCCHI

PARMA-CAGLIARI: PASQUA

-LAZIO: CALVARESE

ROMA-SASSUOLO: CHIFFI

VERONA-MILAN: MANGANIELLO

TORINO-LECCE: GIUA