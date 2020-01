Arbitri 19ª giornata Serie A: Roma-Juve a Guida

Designati gli arbitri per la 19ª giornata di Serie A. Roma-Juventus sarà diretta da Guida. Napoli-Lazio ad Orsato, Rocchi per Inter-Atalanta.

Sono stati designati gli arbitri della 19ª giornata di , l'ultima del girone d'andata, ricca di big match e sfide di alta classifica.

La più sentita sarà - , in programma domenica sera, per la quale è stato scelto Matteo Guida con al VAR Mazzoleni. Occhi anche su - : il direttore di gara in questo caso sarà Orsato, con l'ausilio di Pairetto al VAR.

Per - , match del sabato sera, è stato designato Rocchi, mentre - sarà invece diretta da Abisso.

Di seguito l'elenco completo delle designazioni della giornata:

CAGLIARI-MILAN: Abisso (VAR: Nasca)

LAZIO-NAPOLI: Orsato (VAR: Pairetto)

INTER-ATALANTA: Rocchi (VAR: Irrati)

UDINESE-SASSUOLO: Volpi (VAR: Maresca)

FIORENTINA- : La Penna (VAR: Di Paolo)

TORINO-BOLOGNA: Piccinini (VAR: Banti)

SAMPDORIA-BRESCIA: Calvarese (VAR: Di Bello)

VERONA-GENOA: Mariani (VAR: Valeri)

ROMA-JUVENTUS: Guida (VAR: Mazzoleni)

PARMA-LECCE: Fabbri (VAR: Massa)