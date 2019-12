Arbitri 15ª giornata di Serie A: Inter-Roma a Calvarese, Fabbri per Lazio-Juve

Ufficiali le designazioni arbitrali per il 15° turno di Serie A: il big match di San Siro tocca a Calvarese, Fabbri arbitrerà Lazio-Juventus.

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le partite della 15ª giornata di . Il big match - , in scena venerdì sera a San Siro, sarà diretto da Calvarese. Per - scelto Fabbri.

Gianluca Rocchi, fresco vincitore del premio di miglior arbitro della scorsa stagione, dirigerà lo scontro salvezza tra e . L'altra sfida di bassa classifica - sarà diretta da Orsato.

Per - designato Mariani, mentre il posticipo di domenica sera tra e sarà diretto da Chiffi.

INTER-ROMA: CALVARESE (VAR: MAZZOLENI)

ATALANTA-VERONA: VALERI (VAR: DI BELLO)

UDINESE-NAPOLI: MARIANI (VAR: MANGANIELLO)

LAZIO-JUVENTUS: FABBRI (VAR: IRRATI)

LECCE-GENOA: ROCCHI (VAR: BANTI)

SASSUOLO-CAGLIARI: PAIRETTO (VAR: DOVERI)

TORINO-FIORENTINA: GIACOMELLI (VAR: LA PENNA)

SPAL-BRESCIA: ORSATO (VAR: NASCA)

SAMPDORIA-PARMA: ABISSO (VAR: DI PAOLO)

BOLOGNA-MILAN: CHIFFI (VAR: GUIDA)