Arbitri 13ª giornata di Serie A: Atalanta-Juventus a Rocchi

Sono state rese note le designazioni arbitrali per il 13° turno del campionato di Serie A: a Rocchi Atalanta-Juventus, Orsato per Milan-Napoli.

Sono state effettuate le designazioni arbitrali per i match validi per il tredicesimo turno del campionato di . La sfida di altissima classifica che a Bergamo vedrà opposte e , verrà diretta da Rocchi, mentre l’addetto al VAR sarà Aureliano.

Per l’altro big match di giornata, quello che a San Siro avrà per protagonista e è stato selezionato Orsato (proprio nei giorni scorsi nel corso dell’incontro con Rizzoli, Ancelotti aveva indicato in Orsato, insieme a Rocchi, uno dei direttori di gara meno condizionati dal VAR), mentre sarà Maresca a dirigere -.

A Di Bello -, mentre per - è stato scelto Chiffi. Abisso arbitrerà il ‘derby’ -, mentre per - , - , - e - , sono stati designati rispettivamente Mariani, Giua, Pairetto e Giacomelli.

L'elenco completo delle designazioni arbitrali:

ATALANTA-JUVENTUS: ROCCHI (VAR: AURELIANO)

MILAN-NAPOLI: ORSATO (VAR: IRRATI)

TORINO-INTER: MARESCA (VAR: MAZZOLENI)

BOLOGNA-PARMA: ABISSO (VAR: PASQUA)

ROMA-BRESCIA: DI BELLO (VAR: CALVARESE)

SASSUOLO-LAZIO: CHIFFI (VAR: BANTI)

VERONA-FIORENTINA: GIUA (VAR: NASCA)

SAMPDORIA-UDINESE: PAIRETTO (VAR: GUIDA)

LECCE-CAGLIARI: MARIANI (VAR: LA PENNA)

SPAL-GENOA: GIACOMELLI (VAR: VALERI)