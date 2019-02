Arbitra una donna: partita del Bayern Monaco censurata in Iran

La tv iraniana ha cancellato dal palinsesto Augsburg-Bayern Monaco perché la partita è stata arbitrata dalla signora Bibiana Steinhaus.

Ci risiamo. Dopo aver censurato il Diavolo simbolo del Manchester United durante la partita di Champions League contro il PSG, stavolta la tv iraniana ha deciso addirittura di cancellare dal palinsesto Augsburg-Bayern Monaco.

La gara di Bundesliga, giocata venerdì scorso e vinta 2-3 dai bavaresi, era infatti diretta da una donna: la signora Bibiana Steinhaus.

In Iran però, in base alle leggi islamiche, vige il divieto assoluto di mostrare donne vestite in 'modo liberale' e dunque la tv locale ha preferito evitare di trasmettere la partita del Bayern Monaco.

La censura di eventi sportivi e non solo purtroppo non è una novità per l'Iran, basti pensare come ricordato al precedente di Manchester United-PSG o alle cerimonie di apertura di molti eventi.

Bibiana Steinhaus, compagna dell'ex arbitro Webb, peraltro è già entrata nella storia per essere diventata il primo arbitro donna a dirigere in Bundesliga.

Il suo debutto risale al settembre 2017 quando la signora Steinhaus aveva diretto Hertha Berlino-Werder Brema. E senza polemiche.