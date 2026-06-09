Arabia Saudita-Uruguay si giocherà il 15 giugno 2026 alle 18:00 EST (22:00 GMT).

Arabia Saudita vs Uruguay: contesto della partita

I sauditi hanno sorpreso tutti all’esordio dei Mondiali 2022 battendo l’Argentina, futura vincitrice. OPTA dà loro solo lo 0,05% di chance di vincere il torneo 2026, ma un’altra sorpresa è possibile. Il cammino dell’Uruguay è stato difficile: l’Albiceleste ha chiuso quarta nelle qualificazioni CONMEBOL. Che match ci aspetta a Miami?

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave dell'Arabia Saudita?

Il capitano veterano Salem Al-Dawsari, match-winner contro l’Argentina nel 2022, resta il fulcro della squadra grazie alla sua qualità tecnica sulla fascia sinistra. Il due volte Giocatore asiatico dell'anno resta il fulcro della squadra grazie alla sua qualità sulla fascia sinistra. Il 22enne centrocampista dell'Al Qadsiah Musab Al-Juwayr gestirà il gioco in mezzo al campo, mentre il terzino destro del Lens Saud Abdulhamid, unico saudita che gioca all'estero, agirà sulla fascia.

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave dell'Uruguay?

L’allenatore Marcelo Bielsa ha introdotto il suo 4-3-3 ad alta intensità, basato su un pressing aggressivo: durante le qualificazioni l’Uruguay ha recuperato 147 palloni, 26 in più di qualsiasi altra squadra sudamericana.

Dopo l’addio di Suárez e Cavani, il suo 4-3-3 punta tutto sul centrocampo. Fede Valverde del Real Madrid è l’uomo chiave, affiancato da Manuel Ugarte del Man United e dal regista degli Spurs Rodrigo Bentancur. In difesa, la coppia esperta Ronald Araújo-José María Giménez guiderà il quartetto arretrato.

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Rosa dell'Arabia Saudita composta da 26 giocatori

Portieri: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Difensori: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, in prestito dalla Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Centrocampisti: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Attaccanti: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Il percorso dell'Arabia Saudita verso i Mondiali

Nel difficile Gruppo C con Giappone e Australia, l’Arabia Saudita ha chiuso terza con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), sfiorando la qualificazione diretta. L’attaccante Feras Al-Buraikan, autore di cinque gol, è stato decisivo. Ai play-off, nel Gruppo B, la squadra ha prima vinto 3-2 in Indonesia e poi, il 14 ottobre 2025, ha chiuso 0-0 con l'Iraq a Gedda, conquistando il pass per la Coppa del Mondo.

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Convocazione dell'Uruguay (26 giocatori)

Portieri: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Difensori: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcellona), José María Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Centrocampisti: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Attaccanti: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Il percorso dell'Uruguay verso i Mondiali

La campagna è iniziata con prestigiose vittorie su Brasile e Argentina campioni del mondo a fine 2023, ma la squadra non ha segnato in otto delle ultime dodici qualificazioni, chiudendo al quarto posto nel CONMEBOL.

Notizie e probabili formazioni

L’Arabia Saudita è guidata da Georgios Donis e al momento non segnala infortuni o squalifiche; la probabile formazione sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

L’Uruguay, guidato da Marcelo Bielsa, scende in campo con una squadra dal ritmo elevato e ben organizzata. Anche per l’Uruguay non ci sono al momento notizie di infortuni o squalifiche, né una formazione ufficiale. Torna a controllare per gli aggiornamenti prima del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L'Arabia Saudita arriva al torneo con un bilancio altalenante: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è una vittoria per 3-0 su Porto Rico il 5 giugno, ma l'avversario era modesto. In precedenza aveva perso 2-1 con Ecuador e Serbia in amichevoli, e subìto un 4-0 dall'Egitto a marzo. Un pareggio a reti inviolate con gli Emirati Arabi Uniti nella Coppa Araba FIFA chiude un ciclo di cinque gare in cui ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

L’Uruguay di Bielsa è invece imbattuto in quattro delle ultime cinque uscite: 0-0 con l’Algeria e 1-1 con l’Inghilterra nelle più recenti amichevoli. L’unica sconfitta è il 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025, un caso isolato. Un pareggio a reti inviolate col Messico e una vittoria 2-1 sull’Uzbekistan completano il quadro. In cinque match l’Uruguay ha segnato tre gol e ne ha subiti sei, mostrando però una difesa più solida nelle ultime uscite.

Testa a testa

L’ultimo precedente è il 1-0 per l’Uruguay ai Mondiali 2018. In precedenza le due squadre avevano pareggiato 1-1 in amichevole nel 2014 in Arabia Saudita e, ancora prima, l’Arabia Saudita aveva vinto 3-2 in un test nel 2002. In tre incontri, una vittoria per parte e un pareggio.

Classifica

Nel Gruppo H l’Arabia Saudita è seconda, l’Uruguay quarta.