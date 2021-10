L'Arabia Saudita offre 200 milioni per la Supercoppa italiana: chiesto un nuovo format con 4 club

200 milioni di euro in 6 anni per la Supercoppa Italiana: è questa la proposta dell'Arabia Saudita, che però vuole cambiare il format del torneo.

L'Arabia Saudita punta sempre più forte sulla Serie A ed è pronta a investire ingenti somme di denaro per assicurarsi il prodotto calcistico italiano.

Secondo quanto riferisce Milano Finanza, gli arabi sono disposti a offrire circa 200 milioni di euro per il rinnovo di 3+3 anni dell'accordo sulla Supercoppa Italiana. Un accordo che super di gran lunga quello attuale, stipulato per 20 milioni di euro più bonus per tre anni.

L'offerta è vincolata a un cambio del format della competizione che mette in palio il trofeo, conteso tra la vincente della Serie A e quella della Coppa Italia. I sauditi voglio, infatti, ampliare il numero di partite, organizzando un minitorneo che includa anche le seconde classificate sia in campionato che nella coppa nazionale.

Una Final Four con semifinali e finale, sul modello della Spagna, che potrebbe diventare realtà già dalla stagione 2022/2023, quando la Supercoppa prenderà il nomi di 'EA Sports Supercup'.

La decisione finale spetta alla Lega Serie A, che nelle prossime settimane analizzerà il progetto e sceglierà, tenendo in considerazione l'aspetto geopolitico che lega la proposta dell'Arabia Saudita agli accordi stipulati con BeIN Sport, emittente televisiva del Qatar. La firma con i qatarioti aveva compromesso i rapporti con i sauditi, ma il clima più disteso delle ultime settimane potrebbe favorire il doppio accordo.