Aquilani 'consiglia' Gasperini: tappi per le orecchie prima di entrare in campo

Alberto Aquilani ha 'consigliato' a Gian Piero Gasperini di usare dei tappi per le orecchie a causa dei tanti fischi ricevuti al 'Franchi'.

Il rapporto tra i tifosi della e Gian Piero Gasperini è tutt'altro che positivo: tante le schermaglie avvenute in passato tra il pubblico viola e il tecnico dell' che, all'ingresso in campo prima del calcio d'inizio della sfida di oggi, è stato sommerso dai fischi piovuti dagli spalti.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Alberto Aquilani (ora collaboratore tecnico di Beppe Iachini) ha dato un 'consiglio' all'ex allenatore del per non risentire del clima rovente al 'Franchi': utilizzare dei tappi per le orecchie in modo da rimanere concentrato per dare indicazioni ai suoi giocatori.

Inoltre proprio dietro la panchina di Gasperini, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', è stato disposto un cordone di sicurezza per evitare che la sua incolumità venga messa a rischio dal comportamento di qualche facinoroso.

Ricordiamo che l'ultimo episodio che ha visto protagonisti Gasperini e i tifosi della Fiorentina risale all'ottavo di finale di Coppa del 15 gennaio scorso, quando il 62enne di Grugliasco rispose alle offese apostrofando i responsabili con un lapidario "figli di p*****a".