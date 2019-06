Appello di Raiola al TAS contro la sospensione di 3 mesi: decisione attesa a luglio

Mino Raiola non ci sta ed ha presentato ricorso al TAS contro la sospensione di tre mesi da parte della FIGC (estesa poi anche dalla FIFA) dall'esercizio dell'attività di intermediario.

Questo il comunicato emesso al riguardo proprio dal TAS, all'interno del quale si specifica che esso riguarda la decisione presa dalla FIGC e poi confermat dalla FIFA lo scorso 28 maggio.

"La Corte Arbitrale dello Sport ha registrato un appello urgente presentato dall'intermediario del calcio Carmine Mino Raiola contro la decisione presa dalla Commissione d'appello della FIFA lo scorso 28 maggio che ha confermato una precedente decisione disciplinare della FIFA che stabiliva un periodo di sospensione di tre mesi dal ruolo di agente sportivo in imposta da Raiola dal Comitato per gli intermediari della FIGC, successivamente esteso dalla FIFA come un divieto mondiale".