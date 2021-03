Favola Apezteguia: dalla Promozione all'esordio con Cuba a 37 anni

Joel Apezteguia ha esordito con la nazionale cubana a 37 anni: gioca a San Marino e ha un passato nella Promozione piemontese.

Chi l'ha detto che, anche a 37 anni, non si possa esordire con la propria Nazionale? E' accaduto a Joel Apezteguia, attaccante cubano che ha da poco realizzato il sogno di indossare la casacca più prestigiosa per un calciatore.

Per la prima volta, infatti, la Federcalcio cubana ha aperto le porte ai giocatori che non militano nel campionato di riferimento e per Apezteguia è nata un'occasione improvvisa: nella notte italiana tra mercoledì e giovedì ha giocato dal primo minuto in Guatemala-Cuba, valida per le qualificazioni a Qatar 2022 e finita 1-0 per i padroni di casa. Joel ha disputato 68 minuti, prima di essere sostituito.

E pensare che nella stagione 2016/2017 (ora gioca a San Marino con il Tre Fiori) militava nella Promozione del Piemonte tra le fila del Gassinosanraffaele, trascinato con la bellezza di 31 reti valse il titolo di capocannoniere regionale: a 'La Stampa', Apezteguia ha ricordato quella esperienza così suggestiva.

"A Gassino sono invece arrivato 5 anni fa: paese piccolo ed accogliente, mi hanno subito adottato, soprattutto l'allenatore in seconda Giannini oltre a una coppia che lavorava per il club, Sandra e Paolo, che mi ha fatto sentire a casa. Ancora oggi mi sento con i miei compagni La Rocca e Saraceno".

Apezteguia è sposato con la figlia di Fabrizio Salvatori, il primo direttore sportivo del Torino nell'era Cairo.