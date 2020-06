Antunes saluta il Getafe: rescinde il contratto, non ci sarà contro l'Inter

Vitorino Antunes dopo tre anni saluta il Getafe: l'ex calciatore della Roma ha rescisso il proprio contratto, che comunque scadeva a fine giugno.

Il annuncia l'addio di Vitorino Antunes nella giornata di oggi. Una notizia di calciomercato che riguarda da vicino anche l' , visto che i nerazzurri giocheranno ad agosto in contro gli spagnoli.

OFICIAL | El Getafe CF y Vitorino Antunes han llegado a un acuerdo para dar por finalizado su contrato con la entidad. 👉https://t.co/aYJc2Of1DE pic.twitter.com/VHAsRYi4mK — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 18, 2020

"Il Getafe e Vitorino Antunes hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto che univa le due parti. Il calciatore portoghese è arrivato nel 2017 e ha disputato un totale di 69 partite con la nostra maglia, nelle quali ha segnato anche un goal. Il club gli augura il meglio per il suo futuro e lo ringrazia per la sua professionalità e il contributo per la scorsa stagione, nonché per i servizi forniti nel club".

L'ex calciatore della Roma si era ritrovato al Getafe negli ultimi due anni, anche se in questa stagione non aveva trovato molto spazio in . Il giocatore non sarà quindi a disposizione del tecnico José Bordalás negli ottavi di finale contro l'Inter.

Adesso all'età di 33 anni Antunes dovrà trovarsi una nuova squadra, potendo trasferirsi però a parametro zero ovunque vorrà.