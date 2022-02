Antonucci, goal lampo in Lecce-Cittadella: segna dopo 29 secondi

Calcio d’inizio, fallo, punizione, lancio lungo. E poi controllo, tunnel, tiro dal limite e palla all’angolino basso. Lecce-Cittadella, gara della 25ª giornata di Serie B, è iniziata col botto grazie a Mirko Antonucci.

Il classe 1999, prodotto della primavera della Roma, ha deciso di emulare quanto fatto da Dusan Vlahovic nella partita tra Villarreal e Juventus nella serata di martedì. Neanche 24 ore dopo il serbo.

A differenza dell’ex Fiorentina, Antonucci ci ha messo qualche secondo in meno: per battere Gabriel gli sono bastati 29 secondi. Il suo sinistro all’angolino basso ha gelato il Via del Mare.

Si tratta del terzo goal per il 22enne romano, che lo scorso anno ha giocato con la maglia della Salernitana. Nel suo palmares anche 7 presenze con la prima squadra della Roma.