Antonio Cassano futuro direttore sportivo: lunedì inizia il corso a Coverciano

A quasi un anno esatto dal suo definitivo addio al calcio giocato, Antonio Cassano ha deciso che il suo futuro sarà ancora nel mondo del pallone. Ma dietro una scrivania.

L'ex attaccante tra le altre di , , e si è infatti iscritto al corso per direttore sportivo che inizia lunedì 16 settembre a Coverciano.

Prenderà il via lunedì a #Coverciano il nuovo corso per #DirettoreSportivo. Tra gli allievi molti nomi noti del calcio italiano, come Antonio #Cassano, Sergio #Pellissier e Alessandro #Lucarelli.



