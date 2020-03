La rivelazione di Antonee Robinson: "Ho un'aritmia, scoperta durante le visite al Milan"

Il terzino statunitense del Wigan racconta il motivo del mancato passaggio al Milan rivelando il problema al cuore: "Devo fare un'ablazione".

Sembrava dovesse diventare il nuovo terzino sinistro del : viaggio a Milano, visite, mancava solo la firma, che non è mai arrrivata. A oltre un mese di distanza, Antonee Robinson ha spiegato il motivo per cui è saltato tutto: un'aritmia.

Il calciatore statunitense ha spiegato la situazione con un comunicato ufficiale sul sito del , club proprietario del suo cartellino. Nei prossimi giorni dovrà essere sottosposto a un'ablazione per risolvere il problema.

🗣️ We can now provide the following update on behalf of @Antonee_Jedi



💙 Best wishes to Jedi during his treatment from all at Wigan .#wafc 🔵⚪️💚 pic.twitter.com/fMBFkPogGP — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) March 12, 2020

"Voglio aggiornare i tifosi sulla mia situazione, visto che molte persone mi hanno chiesto come sto e perché non gioco da gennaio. Durante le mie visite mediche al Milan all’ultimo giorno di mercato, è stata riscontrata un’irregolarità nel mio ritmo cardiaco. Sono stati richiesti ulteriori test per concludere il trasferimento, ma non c’era abbastanza tempo. Da quando sono tornato al Wigan, mi sono allenato con la squadra, mentre sono stato monitorato e ho fatto ulteriori test e trattamenti. Mi sento assolutamente bene, ma si tratta di un problema che deve essere risolto prima che io torni in campo. Dopo essermi consultato con lo staff medico del club e specialisti, è stato deciso che dovrò essere operato durante questo mese per sistemare l’aritmia, una procedura chiamata ablazione. Voglio ringraziare tutti al Wigan per il loro supporto in questo periodo, soprattutto lo staff medico. Grazie per il supporto, spero di poter tornare presto in campo". Altre squadre

Da inizio febbraio in poi Robinson non è più stato convcato dal Wigan e nemmeno ha messo piede sul terreno di gioco, se non per allenamenti e test mirati. Ora l'operazione, poi il ritorno in campo. Con il rossonero sullo sfondo.