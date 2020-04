E' scomparso Antic: l'unico ad aver allenato Atletico, Real Madrid e Barcellona

Si è spento a 71 anni dopo una lunga battaglia l'ex allenatore serbo: nel 1996 aveva conquistato la Liga con l'Atletico Madrid.

Il calcio spagnolo e non solo piange Radomir Antic. A 71 anni è infatti scomparso l'unico allenatore nella storia della ad aver allenato le tre grandi del campionato: , e , club che ha annunciato per primo l'addio al suo vecchio allenatore.

Antic ha combattuto a lungo una malattia che non è riuscito a sconfiggere: l'annuncio della sua scomparsa ha portato all'ovvio ricordo non solo dei club che ha allenato, ma anche di quello dei suoi vecchi giocatori, di amici e dirigenti avversari, sopratutto sui social.

Dopo aver conquistato due campionati serbi con il Partizan, Antic approdò al Real Madrid, rimanendo nella capitale nel 1991/1992 prima dell'approdo ad Oviedo e il ritorno in città così da allenare i Colchoneros e finire nei libri di storia con la Coppa del Re e la Liga conquistat nel 1996.

Altre squadre

All'Atletico dal 1995 al 1998 e dunque per due esperienze brevi nel 1999 e nel 2000, Antic è poi tornato ad Oviedo prima di sbarcare a Barcellona e compiere il tris, diventando il solo sulle tre grandi panchine. Come Giovanni Trapattoni in , insomma.

Opinionista negli ultimi anni, Antic ha lavorato anche in come allenatore nel 2015.