Anthony Lopes positivo al coronavirus: nuovi tamponi per Cristiano Ronaldo e compagni

Il portiere del Portogallo non giocherà le restanti gare di Nations League: ora giro di tamponi per i compagni della Nazionale lusitana.

Anthony Lopes è positivo al coronavirus. Il portiere del e della Nazionale portoghese ha saputo di aver contratto il covid-19 con la Nazionale portoghese, in vista della e della sfida della prossima domenica contro la . Lui non giocherà.

Nuovo giro di tamponi per il resto della rosa Campione d'Europa in carica dunque, compreso l'unico giocatore provenienti dalla presente: Cristiano Ronaldo, attaccante della . Mario Rui, esterno del di Gattuso, è invece rimasto in città.

Entrambi non sono scesi in campo per la sfida della scorsa domenica proprio tra Juventus e Napoli, in virtù della mancata partenza degli azzurri alla volta di . Una decisione che ha portato a diverse polemiche, che continuano in attesa di una decisione del giudice sportivo.

Anthony Lopes ha già lasciato il gruppo del e come ovvio non giocherà pertanto le residue gare della Nations League: la Federcalcio del Portogallo ha annunciato come l’estremo difensore per ora sia l’unico giocatore risultato positivo ai tamponi.