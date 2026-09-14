Real Sociedad-AFC Bournemouth: dettagli della partita

Europa League - Game Week 1 17 set 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad e AFC Bournemouth scenderanno in campo il 17 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Esordio europeo a San Sebastián

La Real torna in casa per ospitare gli inglesi dell'AFC Bournemouth all'Anoeta Stadium per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Dopo un weekend complicato in Liga, la Real vuole ripartire sotto i riflettori e conquistare punti pesanti fin da subito davanti ai propri tifosi. Per il Bournemouth, la trasferta in Spagna dopo due pareggi consecutivi in campionato rappresenta un'interessante opportunità per affermare le proprie credenziali europee nella serata d'esordio.

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La battuta d'arresto della Real contro l'Atlético Madrid

La Real Sociedad arriva a giovedì con l'obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Atlético Madrid in Liga alla quinta giornata, il 13 settembre. Dopo un primo tempo senza reti, la Real ha subito un rigore nel finale prima che i gol di Jonathan David e Giuliano Simeone chiudessero il conto in favore degli ospiti. La prestazione arriva dopo la vittoria esterna per 3-2 contro l'Elche CF alla quarta giornata e il pareggio a reti inviolate con il Celta Vigo, lasciando la squadra di Pellegrino Matarazzo desiderosa di ritrovare solidità difensiva.

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L'avvincente pareggio delle Cherries al Vitality Stadium

Il Bournemouth vola in Spagna dopo il pareggio per 2-2 ad alto punteggio contro il Brentford in Premier League alla quarta giornata, il 12 settembre. Justin Kluivert e Marcus Tavernier sono andati a segno per il Bournemouth, ma una doppietta di Kevin Schade ha imposto la divisione della posta. La prova dà continuità al 2-2 sul campo del Newcastle United e al 4-0 in EFL Cup contro il Lincoln City, dimostrando che la squadra di Marco Rose porta in Europa una notevole pericolosità offensiva.

Il pressing alto del Bournemouth può spezzare il ritmo di San Sebastián?

Gli incroci tra il controllo tecnico spagnolo e l'intensità della Premier League regalano sempre confronti tattici dinamici. Il motore del centrocampo della Real Sociedad, formato da Carlos Soler, Luka Sučić e Mikel Oyarzabal, cercherà di dettare i tempi e controllare il possesso del pallone. Dall'altra parte, il Bournemouth si affiderà a un pressing intenso e a rapide transizioni sulle fasce con Justin Kluivert, Marcus Tavernier ed Evanilson. Con in palio punti vitali nella fase campionato già alla prima giornata, la sfida di giovedì promette calcio di altissimo livello fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

La Real Sociedad è allenata da Pellegrino Matarazzo per questa sfida di Europa League. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su probabile formazione, infortuni o squalifiche per la squadra di casa, e gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Marco Rose guida il Bournemouth nella trasferta a San Sebastian. Come per la squadra di casa, non sono stati forniti dettagli confermati sulla rosa, né su infortuni o squalifiche, e ulteriori notizie arriveranno con l'avvicinarsi della partita.

Forma

La Real Sociedad si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta casalinga per 2-3 contro l'Elche in Liga, mentre il 2-1 contro l'Espanyol resta una delle uscite più positive di questo filotto. Il ko più pesante è arrivato contro il Real Madrid, un 4-1 ad agosto. Nelle cinque partite, la Real Sociedad ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite il Bournemouth ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il 2-2 contro il Brentford in Premier League, preceduto dal 4-0 sul Lincoln City in Carabao Cup. Le Cherries hanno anche pareggiato 2-2 sul campo del Newcastle United e 1-1 in casa dell'Everton, con l'unica sconfitta arrivata nel 2-1 contro il Manchester City. In queste cinque gare, il Bournemouth ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale al 9 agosto 2025, quando hanno pareggiato 1-1 in un'amichevole precampionato. Nello stesso giorno, una seconda sfida tra le due squadre si è chiusa sullo 0-0. L'unico altro incrocio registrato è stata un'amichevole precampionato nel luglio 2022, vinta 2-1 dalla Real Sociedad. Tutte e tre le partite presenti nello storico disponibile sono state amichevoli, senza incontri ufficiali tra i due club registrati.