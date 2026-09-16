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Anteprima di Real Sociedad-Bournemouth in Europa League UEFA: tutto quello che c'è da sapere

Real Sociedad vs AFC Bournemouth
Europa League
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AFC Bournemouth

Anteprima completa della sfida tra Real Sociedad e AFC Bournemouth in UEFA Europa League. Analizziamo i recenti risultati nei rispettivi campionati, il momento di forma e i temi principali in vista della sfida di giovedì sera all'Anoeta Stadium.

Real Sociedad-AFC Bournemouth: dettagli della partita

crest
Europa League - Game Week 1
Reale Arena

Real Sociedad e AFC Bournemouth scenderanno in campo il 17 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Esordio europeo a San Sebastián

La Real torna in casa per ospitare gli inglesi dell'AFC Bournemouth all'Anoeta Stadium nella 1ª giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Dopo un weekend complicato in Liga, la Real punta a ripartire sotto i riflettori e a conquistare punti preziosi nelle prime battute davanti ai propri tifosi. Per il Bournemouth, la trasferta in Spagna dopo due pareggi consecutivi in campionato rappresenta un'entusiasmante opportunità per affermare le proprie credenziali europee nella serata d'esordio.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il passo falso della Real contro l'Atlético Madrid

La Real Sociedad arriva a giovedì con l'obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Atlético Madrid in Liga nella 5ª giornata (13 settembre). Dopo un primo tempo senza reti, la Real ha concesso un rigore nel finale prima che i gol di Jonathan David e Giuliano Simeone mettessero al sicuro il risultato per gli ospiti. La prestazione arriva dopo la vittoria esterna per 3-2 contro l'Elche CF nella 4ª giornata e il pareggio a reti inviolate con il Celta Vigo, lasciando la squadra di Pellegrino Matarazzo desiderosa di ritrovare solidità difensiva.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

L'avvincente pareggio delle Cherries al Vitality Stadium

Il Bournemouth vola in Spagna dopo il pirotecnico 2-2 contro il Brentford in Premier League nella 4ª giornata (12 settembre). Justin Kluivert e Marcus Tavernier sono andati a segno per il Bournemouth, ma la doppietta di Kevin Schade ha fissato il risultato in parità. La prestazione fa seguito al 2-2 sul campo del Newcastle United e al 4-0 in EFL Cup contro il Lincoln City, a dimostrazione del fatto che la squadra di Marco Rose porta in Europa una notevole minaccia offensiva.

Il pressing alto del Bournemouth può spezzare il ritmo di San Sebastián?

Le sfide tra il controllo tecnico spagnolo e l'intensità della Premier League danno sempre vita a confronti tattici dinamici. Il motore del centrocampo della Real Sociedad, con Carlos Soler, Luka Sučić e Mikel Oyarzabal, cercherà di dettare i tempi e controllare il possesso del pallone. Il Bournemouth, invece, si affiderà a un pressing intenso e a rapide transizioni sulle fasce con Justin Kluivert, Marcus Tavernier ed Evanilson. Con in palio punti vitali della fase campionato nella 1ª giornata, la sfida di giovedì promette calcio di alto livello fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Real Sociedad: Marrero; Fort, Sarr, Pacheco, Gomez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Oyarzabal, Sucic

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Sociedad - AFC Bournemouth

Allenatore

  • P. Matarazzo

La Real Sociedad è allenata da Pellegrino Matarazzo per questa sfida di Europa League. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su probabile formazione, infortuni o squalifiche per la squadra di casa, e gli aggiornamenti verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Marco Rose guiderà il Bournemouth nella trasferta a San Sebastian. Come per la squadra di casa, non sono stati forniti dettagli confermati sulla rosa, né su infortuni o squalifiche, e ulteriori notizie sulla squadra seguiranno con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

RSO

RSO - Forma

RMA
S4-1
ESP
V2-1
CEL
D0-0
ELC
V2-3
ATM
S0-3
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BOU

BOU - Forma

MCI
S2-1
EVE
D1-1
NEW
D2-2
LIN
V4-0
BRE
D2-2
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Real Sociedad arriva a questo appuntamento con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta casalinga per 2-3 contro l'Elche in Liga, mentre il 2-1 contro l'Espanyol rappresenta una delle uscite più positive di questo periodo. Il passo falso più pesante è arrivato contro il Real Madrid, con un 4-1 ad agosto. Nelle cinque partite, la Real Sociedad ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Le ultime cinque partite del Bournemouth raccontano di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il 2-2 contro il Brentford in Premier League, preceduto dal 4-0 in Carabao Cup contro il Lincoln City. Le Cherries hanno anche pareggiato 2-2 sul campo del Newcastle United e 1-1 su quello dell'Everton, mentre l'unica sconfitta è stata il 2-1 contro il Manchester City. Nelle cinque gare, il Bournemouth ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

Real SociedadPareggioAFC Bournemouth
1
2
0
Amichevoli dei club
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
Amichevoli dei club
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FIN
Amichevoli dei club
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

L'incrocio più recente tra questi due club risale al 9 agosto 2025, quando hanno pareggiato 1-1 in un'amichevole precampionato. Nello stesso giorno, una seconda sfida tra le due squadre si è conclusa 0-0. L'unico altro precedente registrato è stata un'amichevole precampionato nel luglio 2022, vinta 2-1 dalla Real Sociedad. Tutte e tre le partite presenti nello storico disponibile sono state amichevoli, senza alcun precedente ufficiale tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsigliaMarsigliaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalisburgoSalisburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

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