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Anteprima di Real Madrid-Real Sociedad in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Real Madrid vs Real Sociedad
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Real Sociedad

Anteprima completa della partita tra Real Madrid e Real Sociedad in Liga. Analizziamo la forma recente, gli aggiornamenti sulle rose e i temi chiave in vista di questa sfida di alto profilo in programma a metà settimana al Santiago Bernabéu.

Real Madrid-Real Sociedad: dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Real Sociedad scenderanno in campo il 26 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

Leggi anche: "Ancora nella fase del bullismo": Jose Mourinho rivela un messaggio esplosivo alla superstar del Real Madrid Vinicius Junior

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Turno infrasettimanale spagnolo sotto le luci del Bernabéu

Il Real Madrid torna in casa al Santiago Bernabéu mercoledì 26 agosto per affrontare la Real Sociedad in un intrigante match infrasettimanale di Liga. Dopo gli impegni di campionato del weekend, il Real Madrid punta a trasformare il proprio campo in una vera fortezza e a conquistare punti importanti nelle prime fasi della corsa al titolo. Per la Real Sociedad, la trasferta infrasettimanale a Madrid rappresenta un'opportunità ad alta tensione per ritrovare slancio e ottenere un risultato di rilievo fuori casa.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Il gol nel finale del Real Madrid a casa dell'Espanyol tiene viva la serie

Il Real Madrid arriva alla sfida di mercoledì sera rinfrancato da una sofferta vittoria per 2-1 contro l'Espanyol di sabato 22 agosto. Jude Bellingham ha portato subito avanti il Real Madrid con una rete all'8', prima del pareggio dell'Espanyol. Quando la partita era ancora in bilico nel finale, il subentrato Carlos Espí ha firmato con freddezza il gol del 90' che ha consegnato i tre punti. Spinto da un nucleo letale formato da Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, il Real Madrid continua ad avere come punto di forza distintivo la capacità di colpire le linee avversarie nelle transizioni nel finale di gara in vista dell'impegno infrasettimanale.

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Real cerca una risposta dopo il ko di misura contro il Betis

La Real Sociedad si reca nella capitale con l'intenzione di riscattarsi dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Real Betis di venerdì 21 agosto. Nonostante abbia controllato ampi tratti della gara con una formazione che comprendeva Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, una rete di Rodrigo Riquelme al 62' si è rivelata decisiva. La Real si affida a un gioco strutturato a centrocampo e a un pressing ad alto ritmo; prendere il controllo della zona centrale fin dall'inizio sarà essenziale se la squadra basca vorrà spezzare il possesso del Real Madrid e silenziare il pubblico del Bernabéu.

Sfide di altissimo livello con il calore del Bernabéu

Storicamente, il Real Madrid ha un chiaro vantaggio in questa sfida, in particolare in casa. Nel loro più recente incontro di campionato al Santiago Bernabéu nel febbraio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad in una partita definita dal dramma tattico nel finale e dal gioco rapido sulle fasce. Negli ultimi incroci, La Real ha dimostrato di essere capace di spingere al limite assoluto la linea difensiva del Real Madrid, preparando il terreno per altri affascinanti 90 minuti nella capitale.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Madrid - Real Sociedad

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois18A. Carreras16I. Konate4D. Huijsen24D. Dumfries20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler10K. Mbappe1A. Remiro17S. Gomez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera24L. Sucic18C. Soler9O. Oskarsson
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Real Sociedad

Allenatore

  • J. Mourinho
  • P. Matarazzo

Jose Mourinho deve fare i conti con una significativa emergenza difensiva in vista della giornata inaugurale. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio e Thiago Pitarch sono tutti indisponibili, lasciando il tecnico con opzioni limitate in difesa. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata e al momento non ci sono squalifiche. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

L'allenatore della Real Sociedad Pellegrino Matarazzo deve fronteggiare un'assenza, con Alvaro Odriozola inserito tra gli infortunati. Gli ospiti non hanno giocatori squalificati e nessuna formazione confermata è stata resa nota prima della trasferta a Madrid.

Forma

RMA

RMA - Forma

FIO
D2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RSO

RSO - Forma

TFC
S2-1
KOE
S2-0
KOE
S2-1
CHE
S3-1
BET
S1-0
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Real Madrid arriva con un forte stato di forma nel pre-campionato, avendo vinto quattro delle ultime cinque amichevoli e pareggiandone una. L'uscita più recente ha prodotto un successo per 3-0 sullo Schalke 04, mentre sono arrivate anche le vittorie per 1-0 contro il Deportivo de A Coruna e per 2-1 contro il Ferencvaros. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque.

Il rendimento della Real Sociedad nel pre-campionato è difficile da leggere in chiave positiva. Ha perso quattro delle ultime cinque amichevoli, con sconfitte contro Chelsea (3-1), FC Koeln due volte (2-1 e 2-0) e Toulouse (2-1). L'unica vittoria è arrivata contro l'Aston Villa, con quattro gol segnati nel successo per 4-2. La Sociedad ha incassato 10 gol nelle cinque gare di preparazione.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioReal Sociedad
5
0
0
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FIN
Coppa del Rey
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
FIN
Coppa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
10Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso con un comodo successo casalingo per 4-1 del Real Madrid in Liga nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Real Madrid ha un chiaro vantaggio, con quattro vittorie e un pareggio, il rocambolesco 4-4 di Coppa del Re al Bernabeu nell'aprile 2025. La Real Sociedad non ha battuto il Real Madrid in nessuno degli ultimi cinque confronti, con gli unici punti ottenuti arrivati proprio in quel pareggio in coppa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
5
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
6
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
7
Real BetisReal BetisBET
110010+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
ValenciaValenciaVAL
10100001
D
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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