Anteprima di Real Madrid-Real Sociedad in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Real Madrid-Real Sociedad: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 1 26 ago 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Real Sociedad scenderanno in campo il 26 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

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Turno infrasettimanale spagnolo sotto le luci del Bernabéu

Il Real Madrid torna in casa al Santiago Bernabéu mercoledì 26 agosto per affrontare la Real Sociedad in un intrigante match infrasettimanale di Liga. Dopo gli impegni di campionato del weekend, il Real Madrid punta a trasformare il proprio campo in una vera fortezza e a conquistare punti importanti nelle prime fasi della corsa al titolo. Per la Real Sociedad, la trasferta infrasettimanale a Madrid rappresenta un'opportunità ad alta tensione per ritrovare slancio e ottenere un risultato di rilievo fuori casa.

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Il gol nel finale del Real Madrid a casa dell'Espanyol tiene viva la serie

Il Real Madrid arriva alla sfida di mercoledì sera rinfrancato da una sofferta vittoria per 2-1 contro l'Espanyol di sabato 22 agosto. Jude Bellingham ha portato subito avanti il Real Madrid con una rete all'8', prima del pareggio dell'Espanyol. Quando la partita era ancora in bilico nel finale, il subentrato Carlos Espí ha firmato con freddezza il gol del 90' che ha consegnato i tre punti. Spinto da un nucleo letale formato da Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, il Real Madrid continua ad avere come punto di forza distintivo la capacità di colpire le linee avversarie nelle transizioni nel finale di gara in vista dell'impegno infrasettimanale.

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La Real cerca una risposta dopo il ko di misura contro il Betis

La Real Sociedad si reca nella capitale con l'intenzione di riscattarsi dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Real Betis di venerdì 21 agosto. Nonostante abbia controllato ampi tratti della gara con una formazione che comprendeva Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, una rete di Rodrigo Riquelme al 62' si è rivelata decisiva. La Real si affida a un gioco strutturato a centrocampo e a un pressing ad alto ritmo; prendere il controllo della zona centrale fin dall'inizio sarà essenziale se la squadra basca vorrà spezzare il possesso del Real Madrid e silenziare il pubblico del Bernabéu.

Sfide di altissimo livello con il calore del Bernabéu

Storicamente, il Real Madrid ha un chiaro vantaggio in questa sfida, in particolare in casa. Nel loro più recente incontro di campionato al Santiago Bernabéu nel febbraio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad in una partita definita dal dramma tattico nel finale e dal gioco rapido sulle fasce. Negli ultimi incroci, La Real ha dimostrato di essere capace di spingere al limite assoluto la linea difensiva del Real Madrid, preparando il terreno per altri affascinanti 90 minuti nella capitale.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Notizie sulle squadre e rose

Jose Mourinho deve fare i conti con una significativa emergenza difensiva in vista della giornata inaugurale. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio e Thiago Pitarch sono tutti indisponibili, lasciando il tecnico con opzioni limitate in difesa. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata e al momento non ci sono squalifiche. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

L'allenatore della Real Sociedad Pellegrino Matarazzo deve fronteggiare un'assenza, con Alvaro Odriozola inserito tra gli infortunati. Gli ospiti non hanno giocatori squalificati e nessuna formazione confermata è stata resa nota prima della trasferta a Madrid.

Forma

Il Real Madrid arriva con un forte stato di forma nel pre-campionato, avendo vinto quattro delle ultime cinque amichevoli e pareggiandone una. L'uscita più recente ha prodotto un successo per 3-0 sullo Schalke 04, mentre sono arrivate anche le vittorie per 1-0 contro il Deportivo de A Coruna e per 2-1 contro il Ferencvaros. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque.

Il rendimento della Real Sociedad nel pre-campionato è difficile da leggere in chiave positiva. Ha perso quattro delle ultime cinque amichevoli, con sconfitte contro Chelsea (3-1), FC Koeln due volte (2-1 e 2-0) e Toulouse (2-1). L'unica vittoria è arrivata contro l'Aston Villa, con quattro gol segnati nel successo per 4-2. La Sociedad ha incassato 10 gol nelle cinque gare di preparazione.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso con un comodo successo casalingo per 4-1 del Real Madrid in Liga nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Real Madrid ha un chiaro vantaggio, con quattro vittorie e un pareggio, il rocambolesco 4-4 di Coppa del Re al Bernabeu nell'aprile 2025. La Real Sociedad non ha battuto il Real Madrid in nessuno degli ultimi cinque confronti, con gli unici punti ottenuti arrivati proprio in quel pareggio in coppa.