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Anteprima di Premier League, Chelsea-Hull City: i Blues affrontano le Tigri imbattute

Premier League
Chelsea
Hull City
M. Rogers

Anteprima completa della partita tra Chelsea e Hull in Premier League. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, trasferimenti e altro ancora.

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Premier League - Game Week 4
Stamford Bridge

Chelsea-Hull City inizia il 12 settembre 2026 alle 10:00 EST e alle 15:00 GMT.

Chelsea a leccarsi le ferite dopo la prima sconfitta della stagione

Dopo due vittorie entusiasmanti, il Chelsea è tornato con i piedi per terra con una sconfitta per 2-1 in casa dei campioni e rivali londinesi dell'Arsenal. I Blues hanno esordito con un successo per 3-2 sul Fulham, seguito da un 4-3 contro il Brighton a Stamford Bridge. Sono andati in vantaggio anche all'Emirates contro l'Arsenal. I gol nei primi minuti sono stati una costante per il Chelsea di Xabi Alonso, con i Blues avanti al 1', al 4' e al 2' rispettivamente nelle loro partite. La mancanza di clean sheet, però, sarà un motivo di preoccupazione per il nuovo tecnico spagnolo.

Chelsea goal 2026-27 Cole Palmer Morgan RogersGetty Images

Le Tigers dell'Hull continuano a essere la sorpresa del 2026

Sono stati un paio di mesi da favola per le Tigers dell'Hull City. Dopo aver conquistato la promozione in Premier League vincendo la finale dei playoff nella scorsa stagione, hanno iniziato forte con vittorie contro Manchester United e Coventry, oltre a uno 0-0 con l'Aston Villa. Se aveste detto che l'Hull avrebbe subito zero gol dopo le prime tre partite della nuova stagione di Premier League, nessuno vi avrebbe creduto. Questa però sarà sicuramente la prova più dura della loro stagione finora, contro un reparto offensivo entusiasmante e dinamico che comprende Morgan Rogers, Cole Palmer e Joao Pedro.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche chiave

  • L'Hull non ha ancora subito nemmeno un gol in campionato in questa stagione, ma ha perso tutti e nove i precedenti storici in Premier League contro il Chelsea.
  • Joao Pedro ha segnato due gol e fornito due assist in campionato in questa stagione con il Chelsea.

Probabili formazioni

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Chelsea - Hull City

Allenatore

  • X. Alonso

L'allenatore del Chelsea Xabi Alonso deve fare a meno di due centrocampisti per questa partita. Jordan Henderson resta ai box, e anche il nuovo arrivato estivo Marco Palestra non è disponibile per infortunio. Al momento non risultano squalifiche e nessun undici probabile confermato è stato diffuso prima del calcio d'inizio. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino alla partita.

Il tecnico dell'Hull City Sergej Jakirovic deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Il portiere Jack Butland, i centrocampisti Darko Gyabi, Eliot Matazo e Oscar Zambrano, e il difensore Charlie Hughes sono tutti indisponibili. Con cinque assenti, Jakirovic dovrà affidarsi alla profondità della rosa disponibile a Stamford Bridge.

Stato di forma

CHE

CHE - Forma

RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
S2-1
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
HUL

HUL - Forma

NCE
D0-0
MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
D0-0
Gol segnato (subito)
4/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Chelsea ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone soltanto una. La sua uscita più recente è stata il 4-3 contro il Brighton in Premier League, proseguendo una serie che comprendeva anche un 2-3 in casa del Fulham e un 2-0 sul Luton Town in Carabao Cup. Nelle cinque partite, il Chelsea ha segnato 14 gol e ne ha subiti sette, a conferma di un approccio offensivo sotto la guida di Alonso.

L'Hull City ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro il Coventry City in Premier League. Ha anche battuto il Manchester United 2-0 e superato lo Stoke City ai rigori in Carabao Cup dopo l'1-1. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Eintracht Francoforte.

Precedenti

Testa a testa

ChelseaPareggioHull City
5
0
0
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FIN
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
14Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla FA Cup del febbraio 2026, quando il Chelsea si è imposto per 4-0 sul campo dell'Hull City. Prima di allora, il Chelsea aveva vinto 2-1 in una sfida di FA Cup nello stesso stadio nel gennaio 2020. Negli ultimi cinque confronti, il Chelsea ha vinto tutte e cinque le partite, segnando 12 gol e subendone soltanto uno.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
S
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
D
D
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
D
D
V
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
D
S
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
V
S
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
V
S
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
S
S
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
S
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
D
D
S
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
S
S
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
D
S
S
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
S
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nella classifica di Premier League, l'Hull City è terzo e il Chelsea è quarto prima di questa partita.

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