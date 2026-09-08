Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea-Hull City inizia il 12 settembre 2026 alle 10:00 EST e alle 15:00 GMT.

Chelsea a leccarsi le ferite dopo la prima sconfitta della stagione

Dopo due vittorie entusiasmanti, il Chelsea è tornato con i piedi per terra con una sconfitta per 2-1 in casa dei campioni e rivali londinesi dell'Arsenal. I Blues hanno esordito con un successo per 3-2 sul Fulham, seguito da un 4-3 contro il Brighton a Stamford Bridge. Sono andati in vantaggio anche all'Emirates contro l'Arsenal. I gol nei primi minuti sono stati una costante per il Chelsea di Xabi Alonso, con i Blues avanti al 1', al 4' e al 2' rispettivamente nelle loro partite. La mancanza di clean sheet, però, sarà un motivo di preoccupazione per il nuovo tecnico spagnolo.

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Le Tigers dell'Hull continuano a essere la sorpresa del 2026

Sono stati un paio di mesi da favola per le Tigers dell'Hull City. Dopo aver conquistato la promozione in Premier League vincendo la finale dei playoff nella scorsa stagione, hanno iniziato forte con vittorie contro Manchester United e Coventry, oltre a uno 0-0 con l'Aston Villa. Se aveste detto che l'Hull avrebbe subito zero gol dopo le prime tre partite della nuova stagione di Premier League, nessuno vi avrebbe creduto. Questa però sarà sicuramente la prova più dura della loro stagione finora, contro un reparto offensivo entusiasmante e dinamico che comprende Morgan Rogers, Cole Palmer e Joao Pedro.

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Statistiche chiave

L'Hull non ha ancora subito nemmeno un gol in campionato in questa stagione, ma ha perso tutti e nove i precedenti storici in Premier League contro il Chelsea.

Joao Pedro ha segnato due gol e fornito due assist in campionato in questa stagione con il Chelsea.

Probabili formazioni

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Chelsea Xabi Alonso deve fare a meno di due centrocampisti per questa partita. Jordan Henderson resta ai box, e anche il nuovo arrivato estivo Marco Palestra non è disponibile per infortunio. Al momento non risultano squalifiche e nessun undici probabile confermato è stato diffuso prima del calcio d'inizio. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino alla partita.

Il tecnico dell'Hull City Sergej Jakirovic deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Il portiere Jack Butland, i centrocampisti Darko Gyabi, Eliot Matazo e Oscar Zambrano, e il difensore Charlie Hughes sono tutti indisponibili. Con cinque assenti, Jakirovic dovrà affidarsi alla profondità della rosa disponibile a Stamford Bridge.

Stato di forma

Il Chelsea ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone soltanto una. La sua uscita più recente è stata il 4-3 contro il Brighton in Premier League, proseguendo una serie che comprendeva anche un 2-3 in casa del Fulham e un 2-0 sul Luton Town in Carabao Cup. Nelle cinque partite, il Chelsea ha segnato 14 gol e ne ha subiti sette, a conferma di un approccio offensivo sotto la guida di Alonso.

L'Hull City ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro il Coventry City in Premier League. Ha anche battuto il Manchester United 2-0 e superato lo Stoke City ai rigori in Carabao Cup dopo l'1-1. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Eintracht Francoforte.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla FA Cup del febbraio 2026, quando il Chelsea si è imposto per 4-0 sul campo dell'Hull City. Prima di allora, il Chelsea aveva vinto 2-1 in una sfida di FA Cup nello stesso stadio nel gennaio 2020. Negli ultimi cinque confronti, il Chelsea ha vinto tutte e cinque le partite, segnando 12 gol e subendone soltanto uno.

Classifica

Nella classifica di Premier League, l'Hull City è terzo e il Chelsea è quarto prima di questa partita.