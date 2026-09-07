Champions League - Game Week 1 8 set 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

FC Porto-Manchester City inizierà l'8 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

La fase campionato della Champions League prende il via con il Porto, vincitore nel 2004, che ospita a Porto il Manchester City, campione del 2023. Entrambi i club hanno iniziato al 100% i rispettivi campionati.

Si affrontano in Europa due squadre in forma

Pronto a disputare la sua 28ª campagna di UCL, record portoghese, il Porto guarda al futuro con grande fiducia. La squadra ha iniziato la stagione nazionale nel migliore dei modi e più di recente ha battuto il Moreirense venerdì sera. Francesco Farioli fa il suo debutto da allenatore in UCL. Il Porto deve ancora perdere in casa in questo anno solare e ha perso solo una delle ultime 14 partite europee casalinghe (V10, N3).

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Anche il City ha iniziato la sua stagione di Premier League con il 100% di vittorie, battendo il Coventry 1-0 sabato grazie a un altro gol di Erling Haaland, il 300° della sua carriera. Incredibilmente, il Manchester City ha perso nove delle ultime 17 partite di UCL (V6, N2). Questa sarà la loro prima campagna di Champions League senza Pep Guardiola in panchina dal 2015-16, un aspetto a cui ci vorrà un po' per abituarsi.

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Statistiche chiave

Il Porto ha segnato 2 o più gol in solo uno degli ultimi 16 confronti con squadre inglesi.

13 delle ultime 15 trasferte del City in UCL hanno prodotto più di 2,5 gol.

André Silva del Porto ha messo insieme sei partecipazioni a gol in otto presenze in UCL (G4, A2) durante la sua prima esperienza nel club.

Erling Haaland è a due gol dal record assoluto di Sergio Agüero di 36 reti in UCL con il City.

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Probabili formazioni

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Notizie sulle squadre e rose

L'FC Porto è allenato da Francesco Farioli, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. In questa fase non è stata resa nota alcuna probabile formazione iniziale.

Enzo Maresca guiderà il Manchester City in questa trasferta in Portogallo, ma anche la squadra ospite non ha ancora confermato dettagli su infortuni o squalifiche e non è stata pubblicata alcuna probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Forma

L'FC Porto arriva a questa sfida dopo aver vinto tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, con quattro successi in Liga Portugal e uno in Supercoppa. L'ultima uscita è stata una vittoria per 3-0 in trasferta contro l'Academico Viseu, e in precedenza aveva battuto anche l'Arouca 2-0 e il Rio Ave 2-0 in campionato. Il Porto ha segnato otto gol in queste cinque partite senza subirne nessuno, una serie che sottolinea la solidità difensiva che Farioli ha costruito in questa squadra.

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Arsenal nel Community Shield, dove ha perso 3-0. Da allora, la squadra di Maresca è tornata a vincere in Premier League, battendo l'AFC Bournemouth 2-1 prima del successo per 4-1 sul campo del Crystal Palace. Nelle ultime cinque partite, il City ha segnato 10 gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi club risale a dicembre 2020, quando una gara della fase a gironi di Champions League all'Estadio do Dragao terminò 0-0. In precedenza, nella stessa edizione, il Manchester City vinse 3-1 in casa nell'ottobre 2020. Le due squadre si affrontarono anche in Europa League nel 2011-12, con il City vincente in entrambe le sfide: 2-1 a Porto e 4-0 in casa. Nei quattro precedenti registrati, il Manchester City ha vinto tre volte e pareggiato una, segnando dieci gol contro i due del Porto.

Classifica

In Champions League, sia l'FC Porto sia il Manchester City occupano attualmente la prima posizione in classifica.