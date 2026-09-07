Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoManchester City
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport

Con il supporto di

Anteprima di Porto-Manchester City in Champions League

Champions League
FC Porto
Manchester City
E. Haaland
E. Fernandez
E. Maresca

Anteprima completa della partita tra Porto e Manchester City in Champions League. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, calciomercato, stato di forma e altro ancora.

crest
Champions League - Game Week 1
Estadio do Dragao

FC Porto-Manchester City inizierà l'8 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

La fase campionato della Champions League prende il via con il Porto, vincitore nel 2004, che ospita a Porto il Manchester City, campione del 2023. Entrambi i club hanno iniziato al 100% i rispettivi campionati.

Si affrontano in Europa due squadre in forma

Pronto a disputare la sua 28ª campagna di UCL, record portoghese, il Porto guarda al futuro con grande fiducia. La squadra ha iniziato la stagione nazionale nel migliore dei modi e più di recente ha battuto il Moreirense venerdì sera. Francesco Farioli fa il suo debutto da allenatore in UCL. Il Porto deve ancora perdere in casa in questo anno solare e ha perso solo una delle ultime 14 partite europee casalinghe (V10, N3).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

Anche il City ha iniziato la sua stagione di Premier League con il 100% di vittorie, battendo il Coventry 1-0 sabato grazie a un altro gol di Erling Haaland, il 300° della sua carriera. Incredibilmente, il Manchester City ha perso nove delle ultime 17 partite di UCL (V6, N2). Questa sarà la loro prima campagna di Champions League senza Pep Guardiola in panchina dal 2015-16, un aspetto a cui ci vorrà un po' per abituarsi.

marescaGetty Images

Statistiche chiave

  • Il Porto ha segnato 2 o più gol in solo uno degli ultimi 16 confronti con squadre inglesi. 
  • 13 delle ultime 15 trasferte del City in UCL hanno prodotto più di 2,5 gol.
  • André Silva del Porto ha messo insieme sei partecipazioni a gol in otto presenze in UCL (G4, A2) durante la sua prima esperienza nel club.
  • Erling Haaland è a due gol dal record assoluto di Sergio Agüero di 36 reti in UCL con il City.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Probabili formazioni

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni FC Porto - Manchester City

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18N. Perez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17E. Fernandez9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Formazione titolare

Manchester City

Allenatore

  • F. Farioli
  • E. Maresca

L'FC Porto è allenato da Francesco Farioli, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. In questa fase non è stata resa nota alcuna probabile formazione iniziale.

Enzo Maresca guiderà il Manchester City in questa trasferta in Portogallo, ma anche la squadra ospite non ha ancora confermato dettagli su infortuni o squalifiche e non è stata pubblicata alcuna probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Forma

POR

POR - Forma

ALV
V2-0
RA
V0-2
ARO
V2-0
VIS
V0-3
MOR
V2-1
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MCI

MCI - Forma

ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'FC Porto arriva a questa sfida dopo aver vinto tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, con quattro successi in Liga Portugal e uno in Supercoppa. L'ultima uscita è stata una vittoria per 3-0 in trasferta contro l'Academico Viseu, e in precedenza aveva battuto anche l'Arouca 2-0 e il Rio Ave 2-0 in campionato. Il Porto ha segnato otto gol in queste cinque partite senza subirne nessuno, una serie che sottolinea la solidità difensiva che Farioli ha costruito in questa squadra.

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Arsenal nel Community Shield, dove ha perso 3-0. Da allora, la squadra di Maresca è tornata a vincere in Premier League, battendo l'AFC Bournemouth 2-1 prima del successo per 4-1 sul campo del Crystal Palace. Nelle ultime cinque partite, il City ha segnato 10 gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

FC PortoPareggioManchester City
0
1
3
Champions League
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
FIN
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FIN
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
2Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'ultimo confronto tra questi club risale a dicembre 2020, quando una gara della fase a gironi di Champions League all'Estadio do Dragao terminò 0-0. In precedenza, nella stessa edizione, il Manchester City vinse 3-1 in casa nell'ottobre 2020. Le due squadre si affrontarono anche in Europa League nel 2011-12, con il City vincente in entrambe le sfide: 2-1 a Porto e 4-0 in casa. Nei quattro precedenti registrati, il Manchester City ha vinto tre volte e pareggiato una, segnando dieci gol contro i due del Porto.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

In Champions League, sia l'FC Porto sia il Manchester City occupano attualmente la prima posizione in classifica.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google