Paris Saint-Germain-Rennes: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 1 23 ago 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e Stade Rennais scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Panoramica della partita e posta in palio nel weekend d'esordio

Il Paris Saint-Germain apre la sua campagna di Ligue 1 2026/27 in casa, accogliendo lo Stade Rennais al Parc des Princes. I campioni in carica vogliono iniziare il loro cammino nazionale con autorevolezza, mentre il Rennes si reca nella capitale con l'obiettivo di lanciare subito un segnale nel weekend d'esordio.

Les Parisiens vogliono dettare subito il livello

Il PSG si presenta alla nuova stagione con la voglia di riaffermare il proprio dominio nazionale con una rosa ricca di stelle. Guidato da talenti chiave come Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Vitinha, il club della capitale punta a sfruttare l'energia del Parc des Princes per dettare il ritmo e conquistare tutti e tre i punti fin da subito.

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I rossoneri cercano un guizzo a inizio stagione

Il Rennes arriva a Parigi cercando di sorprendere i campioni alla 1ª giornata. I ricordi dell'impressionante vittoria per 3-1 sul PSG del febbraio 2026, con i gol di Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo, daranno fiducia tattica agli ospiti. Tuttavia, gestire alcune assenze importanti, tra cui quella del centrocampista Mahdi Camara per squalifica, metterà subito alla prova la profondità della rosa del Rennes in questo avvio di campionato.

Il vantaggio storico incontra i recenti fuochi d'artificio

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha il sopravvento in questa sfida con 22 vittorie contro le 9 del Rennes, oltre a 6 pareggi. Eppure, gli incontri più recenti dimostrano che il Rennes è pienamente in grado di sfruttare le amnesie difensive, rendendo questa partita del weekend d'esordio un test affascinante di lucidità tattica e ritmo di inizio stagione.

Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche segnalati per il PSG in vista di questa sfida, anche se non è stata presentata alcuna probabile formazione. La situazione legata alla possibile partenza di Bradley Barcola aggiunge incertezza alla rosa e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Rennes dovrà fare a meno del portiere Nicolas Lemaitre per infortunio, mentre il centrocampista Mahdi Camara è squalificato. Le opzioni di Franck Haise in quei reparti sono ridotte per la trasferta di Parigi e ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti quando disponibili.

Forma

Il PSG ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions, un risultato che ha acceso le critiche nei confronti della LFP per aver organizzato la sfida sul campo del Lens. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Nelle cinque gare, il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque, anche se il campione comprende amichevoli e partite di coppa oltre agli incontri ufficiali.

Il Rennes ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre. L'incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland in un'amichevole precampionato e la squadra aveva perso anche 4-2 contro il Brentford in precedenza durante l'estate. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge a fine luglio, per 2-1. Il Rennes ha subito dieci gol nelle cinque partite, segnandone otto.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il Rennes ha battuto il PSG 3-1 al Roazhon Park in Ligue 1. Prima di allora, il PSG aveva dominato la sfida rifilando cinque gol senza risposta al Rennes al Parc des Princes nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, il PSG ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Rennes, con un altro successo del PSG arrivato in Coupe de France nell'aprile 2024. Il PSG ha segnato 14 gol in queste cinque partite, il Rennes ne ha segnati cinque.