Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoRennes
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Tradotto da

Anteprima di Paris Saint-Germain-Rennes in Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain vs Rennes
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes

Anteprima completa della partita tra Paris Saint-Germain e Stade Rennais in Ligue 1. Analizziamo il momento di forma delle squadre, i precedenti e i temi chiave in vista di questa sfida della 1ª giornata al Parc des Princes.

Paris Saint-Germain-Rennes: dettagli della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain e Stade Rennais scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGGetty Images

Panoramica della partita e posta in palio nel weekend d'esordio

Il Paris Saint-Germain apre la sua campagna di Ligue 1 2026/27 in casa, accogliendo lo Stade Rennais al Parc des Princes. I campioni in carica vogliono iniziare il loro cammino nazionale con autorevolezza, mentre il Rennes si reca nella capitale con l'obiettivo di lanciare subito un segnale nel weekend d'esordio.

Les Parisiens vogliono dettare subito il livello

Il PSG si presenta alla nuova stagione con la voglia di riaffermare il proprio dominio nazionale con una rosa ricca di stelle. Guidato da talenti chiave come Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Vitinha, il club della capitale punta a sfruttare l'energia del Parc des Princes per dettare il ritmo e conquistare tutti e tre i punti fin da subito.

Sunderland v Stade Rennais - Pre-Season FriendlyGetty Images

I rossoneri cercano un guizzo a inizio stagione

Il Rennes arriva a Parigi cercando di sorprendere i campioni alla 1ª giornata. I ricordi dell'impressionante vittoria per 3-1 sul PSG del febbraio 2026, con i gol di Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo, daranno fiducia tattica agli ospiti. Tuttavia, gestire alcune assenze importanti, tra cui quella del centrocampista Mahdi Camara per squalifica, metterà subito alla prova la profondità della rosa del Rennes in questo avvio di campionato.

Il vantaggio storico incontra i recenti fuochi d'artificio

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha il sopravvento in questa sfida con 22 vittorie contro le 9 del Rennes, oltre a 6 pareggi. Eppure, gli incontri più recenti dimostrano che il Rennes è pienamente in grado di sfruttare le amnesie difensive, rendendo questa partita del weekend d'esordio un test affascinante di lucidità tattica e ritmo di inizio stagione.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Rennes

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Rennes crest
Rennes
REN
Rennes crest
Rennes
REN

Allenatore

  • Luis Enrique

Luis Enrique non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche segnalati per il PSG in vista di questa sfida, anche se non è stata presentata alcuna probabile formazione. La situazione legata alla possibile partenza di Bradley Barcola aggiunge incertezza alla rosa e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Rennes dovrà fare a meno del portiere Nicolas Lemaitre per infortunio, mentre il centrocampista Mahdi Camara è squalificato. Le opzioni di Franck Haise in quei reparti sono ridotte per la trasferta di Parigi e ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti quando disponibili.

Forma

PSG

PSG - Forma

ARS
V1-1
MLL
S3-0
MUN
D1-1
AVL
V2-1
RCL
S1-0
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
REN

REN - Forma

CLB
V2-1
GAL
D3-3
BRA
S1-2
BRE
S2-4
SUN
S2-1
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il PSG ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions, un risultato che ha acceso le critiche nei confronti della LFP per aver organizzato la sfida sul campo del Lens. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Nelle cinque gare, il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque, anche se il campione comprende amichevoli e partite di coppa oltre agli incontri ufficiali.

Il Rennes ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre. L'incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland in un'amichevole precampionato e la squadra aveva perso anche 4-2 contro il Brentford in precedenza durante l'estate. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge a fine luglio, per 2-1. Il Rennes ha subito dieci gol nelle cinque partite, segnandone otto.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioRennes
4
0
1
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Rennes badge
Rennes
REN
0
FIN
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Rennes badge
Rennes
REN
1
FIN
Coppa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Rennes badge
Rennes
REN
0
FIN
14Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il Rennes ha battuto il PSG 3-1 al Roazhon Park in Ligue 1. Prima di allora, il PSG aveva dominato la sfida rifilando cinque gol senza risposta al Rennes al Parc des Princes nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, il PSG ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Rennes, con un altro successo del PSG arrivato in Coupe de France nell'aprile 2024. Il PSG ha segnato 14 gol in queste cinque partite, il Rennes ne ha segnati cinque.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google