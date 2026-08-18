Nottingham Forest-Leeds United: dettagli della partita
Nottingham Forest e Leeds United scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).Getty Images
Scintille nel weekend d'apertura sulle rive del Trent
Il Nottingham Forest apre la sua Premier League 2026/27 in casa ospitando il Leeds United al City Ground per la 1ª giornata. Spinto da un appassionato sostegno casalingo, il Forest punterà a imporsi fin da subito sulle rive del Trent e a portare slancio in una nuova e impegnativa stagione nazionale. Per il Leeds, la trasferta inaugurale a Nottingham rappresenta un immediato banco di prova ad alta intensità per misurare la propria preparazione alla massima serie fin dal via.Getty Images
I test continentali pre-campionato dei Tricky Trees e il forte finale casalingo
Il Nottingham Forest arriva all'esordio stagionale dopo un lungo pre-campionato in giro per l'Europa. Dopo aver aperto l'estate con le vittorie contro Notts County e Blackburn Rovers, il Forest ha messo minuti preziosi nelle gambe durante un impegnativo tour in Portogallo e nei test contro avversarie europee. Ha chiuso il pre-campionato in grande stile in casa, conquistando una combattuta vittoria per 2-1 contro la squadra di Bundesliga del Bayer Leverkusen prima di offrire una prestazione impressionante nel 2-0 contro lo Stade Brestois il 16 agosto.Getty Images
Le vittorie di peso dei Whites nelle amichevoli di cartello
Il Leeds United si presenta al City Ground rinvigorito da un pre-campionato estivo di grande impatto. Il Leeds ha mostrato una notevole pericolosità offensiva all'inizio di agosto con uno straordinario 4-2 contro il Liverpool, seguito da un composto 2-0 sull'RB Leipzig. Dopo aver lottato fino all'1-1 contro il Manchester United a metà settimana, il Leeds ha completato la preparazione per la prima giornata il 15 agosto in modo dominante, travolgendo l'FC Augsburg 4-0 per assicurarsi che il suo attacco stia girando a pieno regime.
Precedenti: sfide feroci decise dai dettagli
Le partite tra Nottingham Forest e Leeds United sono state storicamente confronti ad alto ritmo, caratterizzati da atmosfere frenetiche e calcio diretto. Curiosamente, i due club diventeranno molto familiari l'uno con l'altro proprio all'inizio del calendario 2026/27, visto che sono pronti a sfidarsi due volte in tre giorni: dopo questo debutto in Premier League, ci sarà un'immediata rivincita nel secondo turno di EFL Cup al City Ground.
Probabili formazioni
Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Morato, Murillo, Nikola Milenković; Ibrahim Sangaré, James McAtee; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Igor Jesus
Leeds United: James Trafford; Jayden Bogle, Joe Rodon, Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson; Ethan Ampadu, Anton Stach; Harry Wilson, Brenden Aaronson, Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Nottingham Forest - Leeds United
Allenatore
- O. Glasner
Oliver Glasner ha un'assenza confermata per l'esordio stagionale del Forest, con Nicolo Savona indicato come infortunato. Non ci sono squalifiche per i padroni di casa e nessuna probabile formazione titolare è stata confermata prima del calcio d'inizio. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti più vicino alla partita.
Per gli ospiti, Daniel Farke deve fare a meno del portiere Lucas Perri e dell'ala Gabriel Gudmundsson, entrambi fuori per infortunio. Il Leeds non ha giocatori squalificati e, in questa fase, non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Seguiranno aggiornamenti quando il club fornirà maggiori informazioni.
Forma
Il Nottingham Forest si avvicina alla nuova stagione con un bilancio misto nel pre-campionato, fatto di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Brest del 16 agosto, arrivato dopo il 2-1 contro il Bayer Leverkusen di quattro giorni prima. Prima di queste vittorie, il Forest aveva perso contro Barcellona (0-1), Udinese (0-1) e Sporting CP (1-4), con quest'ultima pesante sconfitta che ha sollevato i primi interrogativi sulla sua tenuta difensiva. Nelle cinque partite, il Forest ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.
Il Leeds United arriva in una forma decisamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli pre-campionato. Il risultato più recente è stato il 4-0 contro l'Augsburg del 15 agosto, mentre sono arrivate anche le vittorie per 2-0 sull'RB Leipzig e per 1-0 sul Sunderland. Il 4-2 contro il Liverpool spicca come uno dei risultati più significativi della sua estate, anche se l'1-1 con il Manchester United, registrato nel dataset come una sconfitta, ha interrotto la sua striscia vincente. Il Leeds ha segnato nove gol e ne ha subito uno nelle ultime quattro partite di pre-campionato.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Leeds United vinse 3-1 a Elland Road in una partita di Premier League. Prima di allora, il Nottingham Forest aveva ottenuto un successo casalingo per 3-1 al City Ground nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, che comprendono tre sfide di Premier League e un'amichevole pre-campionato, ciascuna squadra ha vinto due volte, con un bilancio equamente diviso.