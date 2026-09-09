Manchester United-Sabah FK: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 10 set 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United e Sabah FK scenderanno in campo il 10 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

La campagna europea si apre a Manchester

Il Manchester United torna in casa per ospitare gli azeri del Sabah FK all'Old Trafford nella 1ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Dopo un combattuto pareggio in campionato nel weekend, il Manchester United punta a sfruttare il fattore campo per prendere subito il controllo della classifica del girone. Per il Sabah FK, debuttante in Europa, la trasferta contro i giganti inglesi rappresenta un momento storico e un test enorme della propria tenuta continentale.

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La festa del gol dei Red Devils nella ripresa a Everton

Il Manchester United arriva all'esordio di giovedì sera dopo l'intenso 2-2 contro l'Everton all'Hill Dickinson Stadium nella 3ª giornata di Premier League, il 6 settembre. Dopo un primo tempo senza reti, Bryan Mbeumo ha sbloccato il risultato 61 secondi dopo l'inizio della ripresa. L'Everton ha pareggiato all'83' con Tyrique George, ma il subentrato Benjamin Šeško ha riportato avanti lo United di testa all'88'. Tuttavia, Ainsley Maitland-Niles ha segnato al 96' negando allo United tutti e tre i punti.

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La prova di forza da cinque gol degli Owls contro lo Zira

Il Sabah FK arriva all'Old Trafford pieno di fiducia dopo il netto successo casalingo per 5-0 contro lo Zira FK nella Premier League azera alla 4ª giornata, il 5 settembre. Veljko Simić ha aperto le marcature al 7', prima che l'attaccante Joy-Lance Mickels offrisse una prestazione magistrale completando una tripletta con gol al 13', al 30' e al 57'. Il subentrato Christian Nwachukwu ha aggiunto il quinto gol, dando alla squadra di Valdas Dambrauskas il miglior slancio possibile in vista della competizione europea.

Davide contro Golia nella prima notte europea

Il Manchester United vanta un chiaro vantaggio in termini di profondità della rosa, pedigree continentale e spinta del pubblico di casa. Il tridente offensivo formato da Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Benjamin Šeško cercherà di pressare fin dall'inizio, mentre il Sabah si affiderà a una fase difensiva compatta a metà campo e alle transizioni per innescare Joy-Lance Mickels e Veljko Simić. Con punti importanti della fase campionato in palio, la sfida di giovedì promette grande interesse fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic

Notizie sulle squadre e rose

Per questa sfida di Champions League, il Manchester United è allenato da Michael Carrick. Al momento non sono state confermate informazioni su infortuni o squalifiche e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte quando diventeranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Il Sabah FK è guidato dall'allenatore Valdas Dambrauskas. Come per lo United, non sono stati confermati aggiornamenti su rosa o infortuni in vista della partita. Torna a controllare per le ultime informazioni prima della gara.

Forma

Il Manchester United arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il netto 5-2 contro l'Ipswich Town in Premier League il 30 agosto. Prima ancora, aveva subito una sconfitta per 2-0 in campionato contro l'Hull City ed era stato battuto 4-2 dal Milan in un'amichevole precampionato. Lo United ha anche pareggiato 1-1 sia con il Leeds United sia con il Paris Saint-Germain in amichevole. In queste cinque partite ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Il Sabah FK arriva in una forma decisamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo esterno per 1-0 contro l'Araz PFK nella Premier League azera il 31 agosto. Ha inoltre ottenuto una vittoria per 5-2 contro l'Hapoel Beer Sheva nelle qualificazioni di Champions League e ha battuto l'AGF 4-0 in un turno preliminare precedente. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 casalingo contro l'Hapoel Beer Sheva, ribaltato poi nella gara di ritorno. Il Sabah ha segnato dodici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque gare.

Precedenti

Non risultano precedenti tra Manchester United e Sabah FK nei dati disponibili. La sfida di Old Trafford sarà il primo confronto tra i due club.