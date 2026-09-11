Anteprima di Liga Real Madrid-Rayo Vallecano: tutto quello che c’è da sapere

Real Madrid-Rayo Vallecano: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 5 12 set 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Rayo Vallecano scenderanno in campo il 12 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derby tutto madrileno nella capitale

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per ospitare i vicini del Rayo Vallecano nella quinta giornata della stagione di Liga 2026/27. Dopo una settimana impegnativa, che ha incluso una sconfitta in campionato e l'esordio in Champions League a metà settimana, il Real Madrid punta a centrare un successo casalingo pesante per restare in scia nella corsa al titolo. Per il Rayo Vallecano, il breve spostamento attraverso la città dopo una vittoria drammatica rappresenta una spinta ulteriore in termini di fiducia, con l'obiettivo di mettere in difficoltà i rivali della capitale.

Getty Images

Passo falso del Real Madrid nella 4ª giornata: ko in trasferta contro il Real Betis

Il Real Madrid arriva a sabato cercando una risposta forte in campionato dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Real Betis all'Estadio de La Cartuja nella quarta giornata, il 4 settembre. Pur avendo creato occasioni con un reparto offensivo guidato da Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, il Madrid ha incassato un gol all'81' firmato da Troy Parrott. Mbappé si è visto parare un rigore nel recupero, lasciando il Real Madrid a mani vuote e motivato a ritrovare il proprio cinismo in casa.

Tuttavia, la squadra di Jose Mourinho arriva a questa partita dopo una vittoria, avendo ottenuto martedì sera un successo per 2-1 contro l'Inter nella fase campionato della Champions League.

Getty Images

La doppietta di Camello affonda il Racing Club

Il Rayo Vallecano arriva al Bernabéu con il morale alto dopo un esplosivo successo casalingo per 3-2 contro il Real Racing Club nella quarta giornata, il 5 settembre. Andrei Rațiu ha sbloccato il risultato al 17', prima che l'attaccante Sergio Camello firmasse una decisiva prestazione da due gol, al 43' e al 47'. Nonostante i cartellini rossi nel finale per Fran Pérez e Jorge de Frutos, il Rayo ha resistito fino al recupero, conquistando tutti e tre i punti al termine di una drammatica sfida da cinque gol.

Orgoglio cittadino e punti pesanti in palio

Storicamente, le visite al Bernabéu rappresentano una sfida in salita per il Rayo Vallecano, anche se le partite tra queste due squadre madrilene offrono con continuità ritmi alti e duelli fisici intensi. Il motore creativo centrale del Real Madrid, guidato da Jude Bellingham e Federico Valverde, cercherà di scardinare il blocco medio del Rayo, mentre gli ospiti faranno affidamento su rapide ripartenze con Andrei Rațiu e Sergio Camello. Con la classifica ancora nelle sue prime fasi ma già importante, il derby di sabato promette grande spettacolo fin dal primo fischio.

Possibili formazioni iniziali

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Rayo Vallecano: Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A Garcia

Notizie sulle squadre e rose

Il Real Madrid si presenta a questo appuntamento senza tre giocatori della prima squadra. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy risultano tutti infortunati, lasciando Mourinho davanti a scelte da compiere tra difesa e attacco. Nessuna probabile formazione è stata confermata e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Rayo Vallecano deve fare i conti con i propri problemi di infortuni. Il portiere Augusto Batalla resta indisponibile, una situazione che ha portato al prestito last minute di Emil Audero dal Como. Anche Isi Palazon è assente per infortunio. Non risultano squalifiche per nessuna delle due squadre e il Rayo, a questo punto, non ha ancora reso noto un undici iniziale confermato.

Forma

Il Real Madrid arriva a questa partita in ottima condizione, avendo vinto tutte e cinque le sue gare più recenti tra Liga e amichevoli precampionato. In Liga, nello specifico, ha vinto tre partite di fila, compreso il 4-0 sul Malaga del 30 agosto e il 4-1 contro la Real Sociedad di quattro giorni prima. In queste tre partite di campionato, il Madrid ha segnato nove gol e ne ha subiti due, con la vittoria esterna contro l'Espanyol a completare una serie di risultati gestita con sicurezza.

Il recente rendimento del Rayo Vallecano è invece difficile da leggere in chiave positiva. Ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, un successo in precampionato contro lo Sporting Charleroi. In Liga ha raccolto un punto in tre gare, pareggiando 1-1 con il Deportivo Alaves prima di perdere contro il Siviglia e poi subire quella pesante sconfitta per 5-2 contro il Barcellona il 31 agosto. Il Rayo ha segnato quattro gol e ne ha incassati nove nelle sue cinque uscite più recenti.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato in Liga il 1° febbraio 2026, con il Real Madrid vincente per 2-1 al Bernabeu. Prima di allora, il Rayo aveva fermato il Madrid sullo 0-0 a Vallecas nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Real Madrid ha vinto due volte, pareggiato due e non ha mai perso, con il Rayo che non ha ottenuto alcun successo in questa serie. L'incontro più spettacolare presente nei dati è stato il 3-3 di Vallecas del dicembre 2024.