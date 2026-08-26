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Anteprima di Liga di Real Madrid-Real Sociedad: tutto quello che c'è da sapere

Real Madrid vs Real Sociedad
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Real Sociedad

Anteprima completa della partita tra Real Madrid e Real Sociedad in Liga. Analizziamo il momento di forma, gli aggiornamenti sulle rose e i temi chiave in vista di questa sfida di cartello infrasettimanale al Santiago Bernabéu.

Real Madrid-Real Sociedad: dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Real Sociedad scenderanno in campo il 26 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

Leggi anche: "Ancora nella fase del bullismo": Jose Mourinho rivela un messaggio esplosivo alla superstar del Real Madrid Vinicius Junior

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Turno infrasettimanale spagnolo sotto le luci del Bernabéu

Il Real Madrid torna in casa al Santiago Bernabéu mercoledì 26 agosto per affrontare la Real Sociedad in un intrigante match infrasettimanale di Liga. Reduce dagli impegni di campionato del weekend, il Real Madrid punta a trasformare il proprio stadio in una vera fortezza e a raccogliere punti preziosi fin dalle prime battute della corsa al titolo. Per la Real Sociedad, la trasferta infrasettimanale a Madrid rappresenta un'opportunità ad alta tensione per ritrovare slancio e ottenere un risultato di rilievo lontano da casa.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Il gol nel finale del Real Madrid a casa dell'Espanyol tiene viva la serie

Il Real Madrid si presenta alla sfida di mercoledì sera rinfrancato da una sofferta vittoria per 2-1 sull'Espanyol di sabato 22 agosto. Jude Bellingham ha portato il Madrid subito avanti con una rete all'8', prima del pareggio dell'Espanyol. Con la partita ancora in bilico nel finale, il subentrato Carlos Espí ha firmato con freddezza il gol del 90' che ha consegnato i tre punti. Trascinato da un nucleo offensivo letale composto da Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, il Madrid continua a fare della capacità di colpire le linee avversarie nelle transizioni a fine gara il proprio marchio di fabbrica in vista del turno infrasettimanale.

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Real cerca una risposta dopo il ko di misura contro il Betis

La Real Sociedad arriva nella capitale con l'intenzione di reagire dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Real Betis di venerdì 21 agosto. Pur avendo controllato lunghi tratti di gara con una formazione che comprendeva Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, la rete di Rodrigo Riquelme al 62' si è rivelata decisiva. La Real fa affidamento su un gioco strutturato a centrocampo e su un pressing ad alto ritmo; prendere il controllo della zona centrale fin dall'inizio sarà essenziale se la squadra basca vorrà spezzare il possesso del Madrid e zittire il pubblico del Bernabéu.

Sfide di alto livello con il calore del Bernabéu

Storicamente, il Real Madrid ha un netto vantaggio in questa sfida, soprattutto in casa. Nel più recente confronto di campionato al Santiago Bernabéu nel febbraio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad in una partita segnata da drammi tattici nel finale e da un gioco rapido sulle fasce. Nei precedenti più recenti, la Real ha dimostrato di poter mettere sotto enorme pressione la linea difensiva del Madrid, preparando il terreno per altri 90 minuti avvincenti nella capitale.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Madrid - Real Sociedad

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate4D. Huijsen12T. Alexander-Arnold20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler10K. Mbappe1A. Remiro17S. Gomez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera18C. Soler24L. Sucic10M. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Real Sociedad

Allenatore

  • J. Mourinho
  • P. Matarazzo

Jose Mourinho deve fare i conti con una significativa crisi difensiva dovuta agli infortuni in vista della giornata inaugurale. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio e Thiago Pitarch sono tutti indisponibili, lasciando il tecnico con opzioni limitate in difesa. Non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e al momento non ci sono squalifiche. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il manager della Real Sociedad Pellegrino Matarazzo deve fronteggiare un solo assente, dato che Alvaro Odriozola risulta infortunato. Gli ospiti non hanno giocatori squalificati e non è stata resa nota alcuna formazione confermata in vista della trasferta di Madrid.

Forma

RMA

RMA - Forma

FIO
D2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RSO

RSO - Forma

TFC
S2-1
KOE
S2-0
KOE
S2-1
CHE
S3-1
BET
S1-0
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Real Madrid arriva da una forte forma precampionato, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque amichevoli. Nell'uscita più recente ha battuto lo Schalke 04 per 3-0, mentre ha superato anche il Deportivo de A Coruna per 1-0 e il Ferencvaros per 2-1. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. In queste cinque partite, il Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque.

Il bilancio precampionato della Real Sociedad è tutt'altro che incoraggiante. Ha perso quattro delle ultime cinque amichevoli, con sconfitte contro Chelsea (3-1), FC Koeln per due volte (2-1 e 2-0) e Tolosa (2-1). L'unica vittoria è arrivata contro l'Aston Villa, con quattro gol segnati nel successo per 4-2. La Sociedad ha incassato 10 reti nelle cinque gare di preparazione.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioReal Sociedad
5
0
0
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FIN
Coppa del Rey
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
FIN
Coppa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
10Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è chiuso con un comodo 4-1 casalingo per il Real Madrid in Liga nel febbraio 2026. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Madrid ha un chiaro vantaggio, con quattro vittorie e un pareggio, un pirotecnico 4-4 di Coppa del Re al Bernabeu nell'aprile 2025. La Real Sociedad non ha battuto il Madrid in nessuno degli ultimi cinque confronti e gli unici punti conquistati sono arrivati in quel pareggio di coppa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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