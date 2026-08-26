Real Madrid-Real Sociedad: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 1 26 ago 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Real Sociedad scenderanno in campo il 26 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

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Turno infrasettimanale spagnolo sotto le luci del Bernabéu

Il Real Madrid torna in casa al Santiago Bernabéu mercoledì 26 agosto per affrontare la Real Sociedad in un intrigante match infrasettimanale di Liga. Reduce dagli impegni di campionato del weekend, il Real Madrid punta a trasformare il proprio stadio in una vera fortezza e a raccogliere punti preziosi fin dalle prime battute della corsa al titolo. Per la Real Sociedad, la trasferta infrasettimanale a Madrid rappresenta un'opportunità ad alta tensione per ritrovare slancio e ottenere un risultato di rilievo lontano da casa.

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Il gol nel finale del Real Madrid a casa dell'Espanyol tiene viva la serie

Il Real Madrid si presenta alla sfida di mercoledì sera rinfrancato da una sofferta vittoria per 2-1 sull'Espanyol di sabato 22 agosto. Jude Bellingham ha portato il Madrid subito avanti con una rete all'8', prima del pareggio dell'Espanyol. Con la partita ancora in bilico nel finale, il subentrato Carlos Espí ha firmato con freddezza il gol del 90' che ha consegnato i tre punti. Trascinato da un nucleo offensivo letale composto da Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, il Madrid continua a fare della capacità di colpire le linee avversarie nelle transizioni a fine gara il proprio marchio di fabbrica in vista del turno infrasettimanale.

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La Real cerca una risposta dopo il ko di misura contro il Betis

La Real Sociedad arriva nella capitale con l'intenzione di reagire dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Real Betis di venerdì 21 agosto. Pur avendo controllato lunghi tratti di gara con una formazione che comprendeva Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, la rete di Rodrigo Riquelme al 62' si è rivelata decisiva. La Real fa affidamento su un gioco strutturato a centrocampo e su un pressing ad alto ritmo; prendere il controllo della zona centrale fin dall'inizio sarà essenziale se la squadra basca vorrà spezzare il possesso del Madrid e zittire il pubblico del Bernabéu.

Sfide di alto livello con il calore del Bernabéu

Storicamente, il Real Madrid ha un netto vantaggio in questa sfida, soprattutto in casa. Nel più recente confronto di campionato al Santiago Bernabéu nel febbraio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad in una partita segnata da drammi tattici nel finale e da un gioco rapido sulle fasce. Nei precedenti più recenti, la Real ha dimostrato di poter mettere sotto enorme pressione la linea difensiva del Madrid, preparando il terreno per altri 90 minuti avvincenti nella capitale.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Notizie sulle squadre e rose

Jose Mourinho deve fare i conti con una significativa crisi difensiva dovuta agli infortuni in vista della giornata inaugurale. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio e Thiago Pitarch sono tutti indisponibili, lasciando il tecnico con opzioni limitate in difesa. Non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e al momento non ci sono squalifiche. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il manager della Real Sociedad Pellegrino Matarazzo deve fronteggiare un solo assente, dato che Alvaro Odriozola risulta infortunato. Gli ospiti non hanno giocatori squalificati e non è stata resa nota alcuna formazione confermata in vista della trasferta di Madrid.

Forma

Il Real Madrid arriva da una forte forma precampionato, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque amichevoli. Nell'uscita più recente ha battuto lo Schalke 04 per 3-0, mentre ha superato anche il Deportivo de A Coruna per 1-0 e il Ferencvaros per 2-1. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. In queste cinque partite, il Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque.

Il bilancio precampionato della Real Sociedad è tutt'altro che incoraggiante. Ha perso quattro delle ultime cinque amichevoli, con sconfitte contro Chelsea (3-1), FC Koeln per due volte (2-1 e 2-0) e Tolosa (2-1). L'unica vittoria è arrivata contro l'Aston Villa, con quattro gol segnati nel successo per 4-2. La Sociedad ha incassato 10 reti nelle cinque gare di preparazione.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è chiuso con un comodo 4-1 casalingo per il Real Madrid in Liga nel febbraio 2026. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Madrid ha un chiaro vantaggio, con quattro vittorie e un pareggio, un pirotecnico 4-4 di Coppa del Re al Bernabeu nell'aprile 2025. La Real Sociedad non ha battuto il Madrid in nessuno degli ultimi cinque confronti e gli unici punti conquistati sono arrivati in quel pareggio di coppa.