Anteprima di Levante-Barcellona in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Levante-Barcellona: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD e FC Barcelona scenderanno in campo il 13 settembre 2026 alle 14:15 GMT (10:15 EST / 15:15 BST / 16:15 SAST).

La capolista va a Valencia

L'FC Barcelona fa visita al Levante UD all'Estadio Ciudad de Valencia per la 5ª giornata della stagione 2026/27 di Liga. Dopo l'impegno di Champions League in settimana e con un percorso netto in campionato, la squadra di Hansi Flick punta ad allungare la propria serie vincente in vetta alla classifica. Per il Levante UD, il ritorno in casa dopo un combattuto pareggio in trasferta rappresenta una sfida enorme, con l'obiettivo di fermare il prolifico attacco del Barcellona.

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Pareggio senza gol dei Granotes a Málaga

Il Levante UD arriva alla sfida di domenica dopo aver ottenuto uno 0-0 in trasferta contro il Málaga CF all'Estadio La Rosaleda nella 4ª giornata, il 6 settembre. Nonostante la pressione iniziale, con il Málaga che ha fallito un rigore all'8', la fase difensiva del Levante ha retto sotto pressione. La squadra di Luis Castro ha avuto un avvio di campionato altalenante, con 5 punti raccolti in quattro partite, impreziosito da uno straordinario 5-2 casalingo contro il Real Betis nella 3ª giornata.

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Cinquina blaugrana al Mestalla

L'FC Barcelona arriva a Valencia con grande fiducia dopo il netto 5-0 contro il Valencia CF al Mestalla nella 4ª giornata, il 6 settembre. Lamine Yamal ha indirizzato subito la partita con un gol nei primi minuti e ha poi firmato una doppietta nel finale del secondo tempo, mentre sono andati a segno anche Fermín López, Raphinha e Pedri. Il successo mantiene il Barcellona immacolato in vetta alla Liga con 12 punti in quattro partite e 14 gol segnati.

La squadra di Flick ha inoltre iniziato mercoledì sera il proprio cammino nella fase campionato di Champions League, ottenendo una vittoria per 5-1 sul Feyenoord.

La sfida dell'Estadio Ciudad de Valencia: attacco inarrestabile contro resistenza casalinga

Sulla carta l'FC Barcelona parte favorito, considerando la profondità della rosa e la devastante forma offensiva sotto la guida di Flick. Lamine Yamal e Raphinha cercheranno di isolare i terzini del Levante, mentre Pedri detta i tempi dalla zona centrale del campo. Tuttavia, il Levante ha dimostrato di saper creare gol in casa e conterà su Roger Brugué e Iván Romero nelle rapide ripartenze. Con punti pesanti in palio in campionato, la sfida di domenica promette ritmi alti fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez; Romero

Barcellona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Notizie sulle squadre e rose

Il Levante dovrà fare a meno di Alejandro Primo per questa partita, mentre Luis Castro non ha giocatori squalificati con cui fare i conti in vista del match. Aggiornamenti sulla probabile formazione iniziale saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il Barcellona si presenta alla partita con quattro giocatori indisponibili per infortunio: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu ed Eric Garcia. Garcia aveva destato preoccupazione dopo essere stato costretto a uscire con il naso sanguinante durante la partita contro il Valencia, ma gli ultimi rapporti dal campo di allenamento indicano che lo stop sarà minimo. Flick non ha giocatori squalificati e per il resto avrà a disposizione una rosa quasi al completo tra cui scegliere.

Forma

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Malaga in Liga, dopo il convincente 5-2 sul Real Betis della gara precedente. I Granotas hanno segnato otto gol e ne hanno subiti cinque nel parziale di cinque partite, anche se le due sconfitte, lo 0-3 contro l'Espanyol e l'1-0 in amichevole contro il Villarreal, indicano una certa incostanza nella fase finale della loro preparazione.

Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le sue partite più recenti in tutte le competizioni. Nelle ultime quattro gare di Liga ha segnato 17 gol, compreso il 5-0 contro il Valencia, il 5-2 contro il Rayo Vallecano, il 2-0 sul campo dell'Athletic Bilbao e il 5-0 in trasferta contro l'Elche. La squadra di Flick ha subito appena tre reti in questa serie, con due successi consecutivi per 5-0 che dimostrano una produzione offensiva tale da collocarla tra le squadre più in forma d'Europa.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Barcellona ha vinto 3-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato il Barcellona nell'agosto 2025, perdendo 2-3. Negli ultimi cinque precedenti, il Barcellona ha vinto quattro volte e pareggiato una, segnando 15 gol e subendone otto. L'unica partita del set di dati che non si è conclusa con una vittoria del Barcellona è stata il 3-3 all'Estadio Ciudad de Valencia nel maggio 2021.