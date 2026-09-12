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Anteprima di Levante-Barcellona in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Levante vs Barcellona
LaLiga
Levante
Barcellona

Anteprima completa della partita tra Levante UD e FC Barcelona nella Liga. Analizziamo i risultati della 4ª giornata, il momento di forma e i temi chiave in vista della sfida di domenica pomeriggio allo stadio Ciudad de Valencia.

Levante-Barcellona: dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 5
Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD e FC Barcelona scenderanno in campo il 13 settembre 2026 alle 14:15 GMT (10:15 EST / 15:15 BST / 16:15 SAST).

La capolista va a Valencia

L'FC Barcelona fa visita al Levante UD all'Estadio Ciudad de Valencia per la 5ª giornata della stagione 2026/27 di Liga. Dopo l'impegno di Champions League in settimana e con un percorso netto in campionato, la squadra di Hansi Flick punta ad allungare la propria serie vincente in vetta alla classifica. Per il Levante UD, il ritorno in casa dopo un combattuto pareggio in trasferta rappresenta una sfida enorme, con l'obiettivo di fermare il prolifico attacco del Barcellona.

Malaga CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Pareggio senza gol dei Granotes a Málaga

Il Levante UD arriva alla sfida di domenica dopo aver ottenuto uno 0-0 in trasferta contro il Málaga CF all'Estadio La Rosaleda nella 4ª giornata, il 6 settembre. Nonostante la pressione iniziale, con il Málaga che ha fallito un rigore all'8', la fase difensiva del Levante ha retto sotto pressione. La squadra di Luis Castro ha avuto un avvio di campionato altalenante, con 5 punti raccolti in quattro partite, impreziosito da uno straordinario 5-2 casalingo contro il Real Betis nella 3ª giornata.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Cinquina blaugrana al Mestalla

L'FC Barcelona arriva a Valencia con grande fiducia dopo il netto 5-0 contro il Valencia CF al Mestalla nella 4ª giornata, il 6 settembre. Lamine Yamal ha indirizzato subito la partita con un gol nei primi minuti e ha poi firmato una doppietta nel finale del secondo tempo, mentre sono andati a segno anche Fermín López, Raphinha e Pedri. Il successo mantiene il Barcellona immacolato in vetta alla Liga con 12 punti in quattro partite e 14 gol segnati.

La squadra di Flick ha inoltre iniziato mercoledì sera il proprio cammino nella fase campionato di Champions League, ottenendo una vittoria per 5-1 sul Feyenoord.

La sfida dell'Estadio Ciudad de Valencia: attacco inarrestabile contro resistenza casalinga

Sulla carta l'FC Barcelona parte favorito, considerando la profondità della rosa e la devastante forma offensiva sotto la guida di Flick. Lamine Yamal e Raphinha cercheranno di isolare i terzini del Levante, mentre Pedri detta i tempi dalla zona centrale del campo. Tuttavia, il Levante ha dimostrato di saper creare gol in casa e conterà su Roger Brugué e Iván Romero nelle rapide ripartenze. Con punti pesanti in palio in campionato, la sfida di domenica promette ritmi alti fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez; Romero

Barcellona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Levante - Barcellona

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Formazione
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueJ. GarciaJ. GarciaE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-3-3
Levante

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • L. Castro
  • H. Flick

Il Levante dovrà fare a meno di Alejandro Primo per questa partita, mentre Luis Castro non ha giocatori squalificati con cui fare i conti in vista del match. Aggiornamenti sulla probabile formazione iniziale saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il Barcellona si presenta alla partita con quattro giocatori indisponibili per infortunio: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu ed Eric Garcia. Garcia aveva destato preoccupazione dopo essere stato costretto a uscire con il naso sanguinante durante la partita contro il Valencia, ma gli ultimi rapporti dal campo di allenamento indicano che lo stop sarà minimo. Flick non ha giocatori squalificati e per il resto avrà a disposizione una rosa quasi al completo tra cui scegliere.

Forma

LEV

LEV - Forma

VIL
S1-0
ESP
S3-0
OSA
D0-0
BET
V5-2
MAL
D0-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BAR

BAR - Forma

ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
Gol segnato (subito)
22/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Malaga in Liga, dopo il convincente 5-2 sul Real Betis della gara precedente. I Granotas hanno segnato otto gol e ne hanno subiti cinque nel parziale di cinque partite, anche se le due sconfitte, lo 0-3 contro l'Espanyol e l'1-0 in amichevole contro il Villarreal, indicano una certa incostanza nella fase finale della loro preparazione.

Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le sue partite più recenti in tutte le competizioni. Nelle ultime quattro gare di Liga ha segnato 17 gol, compreso il 5-0 contro il Valencia, il 5-2 contro il Rayo Vallecano, il 2-0 sul campo dell'Athletic Bilbao e il 5-0 in trasferta contro l'Elche. La squadra di Flick ha subito appena tre reti in questa serie, con due successi consecutivi per 5-0 che dimostrano una produzione offensiva tale da collocarla tra le squadre più in forma d'Europa.

Precedenti

Testa a testa

LevantePareggioBarcellona
0
1
4
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
7Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Barcellona ha vinto 3-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato il Barcellona nell'agosto 2025, perdendo 2-3. Negli ultimi cinque precedenti, il Barcellona ha vinto quattro volte e pareggiato una, segnando 15 gol e subendone otto. L'unica partita del set di dati che non si è conclusa con una vittoria del Barcellona è stata il 3-3 all'Estadio Ciudad de Valencia nel maggio 2021.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
4400172+1512
V
V
V
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
S
V
V
D
V
3
SivigliaSivigliaSEV
531186+210
V
D
S
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
S
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
V
S
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
V
V
D
D
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
D
S
S
V
8
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
S
V
D
V
9
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
S
V
S
D
10
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
V
D
V
S
S
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
S
S
V
V
D
12
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
V
V
S
S
13
LevanteLevanteLEV
41215505
D
V
D
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
V
S
D
S
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
S
V
S
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
S
S
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
S
S
D
D
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
D
S
D
S
19
ElcheElcheELC
4013512-71
S
S
S
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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