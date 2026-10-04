Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League A
team-logoItalia
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoTurchia
Guarda su Rai 1
Con il contributo di

Anteprima di Italia-Turchia in UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Italia vs Turchia
UEFA Nations League A
Italia
Turchia

Anteprima completa di Italia-Turchia in UEFA Nations League. Analizziamo i risultati della terza giornata, il momento di forma e i temi chiave in vista della sfida del Gruppo A1 in programma lunedì sera allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Italia-Türkiye: dettagli della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 4
Stadio Renato Dell'Ara

Italia e Türkiye scenderanno in campo il 5 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images

Gli Azzurri puntano al bottino pieno contro la Türkiye

L'Italia torna a giocare in casa allo stadio Renato Dall'Ara per ospitare la Türkiye nella quarta giornata del Gruppo A1 della League A di UEFA Nations League 2026/27. Dopo un importante pareggio in trasferta contro la Francia, la squadra del ct Roberto Mancini punta a conquistare tre punti davanti ai propri tifosi per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica del girone. Per la Türkiye di Vincenzo Montella, la trasferta di Bologna dopo una serata difficile in Belgio rappresenta un'occasione cruciale per cercare la rivincita dopo la gara d'andata di settembre.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAGetty Images

Il momento recente degli Azzurri: Bastoni salva un punto a Saint-Denis

L'Italia arriva alla sfida di lunedì sera con grande slancio dopo aver strappato un pareggio per 1-1 contro la Francia allo Stade de France nella terza giornata, il 2 ottobre. Dopo essere andata sotto per un gol di Michael Olise, la difesa azzurra ha trovato il pareggio al 68' con un colpo di testa di Alessandro Bastoni, assicurandosi così un prezioso punto in trasferta. Insieme al successo per 4-1 sulla Türkiye a Bursa nella seconda giornata, gli Azzurri di Mancini restano pienamente in corsa per uno dei primi due posti del Gruppo A1, validi per i quarti di finale.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Il passo falso della Türkiye: sconfitta a Liegi

La Türkiye arriva in Italia con la voglia di voltare pagina dopo la sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Belgio allo stadio Maurice Dufrasne nella terza giornata, il 2 ottobre. Nonostante 20 tentativi di tiro, la squadra di Montella è stata punita da una doppietta di Kevin De Bruyne e da un gol nel finale di Romelu Lukaku. Dopo aver incassato quattro reti contro l'Italia a settembre, il reparto difensivo della Türkiye con Merih Demiral e Abdülkerim Bardakcı sarà chiamato a una prova di grande attenzione.

Sfida a Bologna: equilibrio a centrocampo contro fantasia offensiva

I precedenti tra queste due nazionali hanno spesso regalato battaglie tattiche ricche di gol, in particolare il 4-1 dell'Italia a Bursa, dove sono andati a segno Davide Frattesi e Pio Esposito. Il motore del centrocampo azzurro guidato da Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Davide Frattesi proverà a dettare i ritmi e a innescare Moise Kean in avanti. Allo stesso tempo, la Türkiye si affiderà alla creatività del talento del Real Madrid Arda Güler e al gioco sulle fasce di Barış Alper Yılmaz per colpire la retroguardia italiana in contropiede. Con punti pesanti del Gruppo A1 in palio, la sfida di lunedì promette un match internazionale ad alta intensità fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean

Turchia: Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Italia - Turchia

4-3-3
Italia crest
Italia
ITA
Formazione
Turchia crest
Turchia
TUR
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniM. KayodeM. KayodeR. CalafioriR. CalafioriG. ScalviniG. ScalviniN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliD. FrattesiD. FrattesiF. EspositoF. EspositoS. EspositoS. EspositoM. KeanM. KeanU. CakirU. CakirM. DemiralM. DemiralF. KadiogluF. KadiogluA. BardakciA. BardakciM. CelikM. CelikO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekE. ElmaliE. ElmaliS. OzcanS. OzcanD. GulD. GulK. AkturkogluK. Akturkoglu
Turchia crest
Turchia
TUR
4-3-3
Italia

Formazione titolare

Turchia

Allenatore

  • R. Mancini
  • V. Montella

Roberto Mancini dirama la sua Italia per questa partita, con aggiornamenti su infortuni e squalifiche che saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Vincenzo Montella è alla guida della Türkiye per questa trasferta a Bologna. Il ritiro turco ha subito contrattempi per infortunio durante la gara d'esordio del girone contro la Francia, e ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno confermati prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

ITA

ITA - Forma

LUX
V0-1
GRE
V0-1
BEL
S0-2
TUR
V1-4
FRA
D1-1
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
TUR

TUR - Forma

PGY
S0-1
USA
V3-2
FRA
S0-1
ITA
S1-4
BEL
S3-0
Gol segnato (subito)
4/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'uscita più recente si è conclusa con un 4-1 sulla Türkiye in UEFA Nations League, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio a Roma nella prima giornata della stessa competizione. Prima della Nations League, gli Azzurri avevano vinto due amichevoli consecutive contro Grecia e Lussemburgo, entrambe per 1-0. L'Italia ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

La Türkiye ha vinto una delle ultime cinque partite e ne ha perse tre, con un ulteriore risultato a referto. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-1 contro l'Italia in Nations League, e i turchi hanno anche perso 1-0 contro la Francia nella gara d'esordio del girone. Il successo per 3-2 contro gli USA al Mondiale rappresenta il risultato recente più significativo. La Türkiye ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

ItaliaPareggioTurchia
3
2
0
UEFA Nations League A
Turchia badge
Turchia
TUR
1
Italia badge
Italia
ITA
4
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
0
Turchia badge
Turchia
TUR
0
FIN
Amichevoli
Turchia badge
Turchia
TUR
2
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Campionato Europeo
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo incrocio tra queste due squadre risale al 28 settembre 2026, in UEFA Nations League A, con la vittoria dell'Italia per 4-1 a Bursa. Negli ultimi cinque precedenti, l'Italia ha un chiaro vantaggio con tre vittorie e un pareggio, mentre la Türkiye ha ottenuto un successo, un 3-2 in un'amichevole giocata a Sivas nel marzo 2022. Il risultato più netto della serie è arrivato a Euro 2020, quando l'Italia si impose per 3-0 a Roma.

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FranciaFranciaFRA
321031+27
D
V
V
2
BelgioBelgioBEL
320151+46
V
S
V
3
ItaliaItaliaITA
311154+14
D
V
S
4
TurchiaTurchiaTUR
300318-70
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google