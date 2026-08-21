LaLiga - Game Week 2 23 ago 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche-Barcellona inizia il 23 agosto 2026 alle 15:30 EST e alle 20:30 GMT.

I campioni del Barca iniziano la difesa del titolo contro l'Elche

Le speranze di salvezza dei padroni di casa dipendono dal rendimento interno

L'Elche ha chiuso la scorsa stagione al 15° posto con 43 punti, facendo abbastanza per salvarsi con un solo punto di margine, e probabilmente questa stagione sarà ancora in difficoltà. Il rendimento al Martinez Valero potrebbe essere cruciale, dato che ha raccolto ben 35 punti, pari all'81% del totale, nel proprio stadio, risultando la sesta migliore squadra casalinga della Liga 2025-26. I Los Franjiverdes hanno aperto la loro stagione con un combattuto pareggio per 1-1 contro il Deportivo La Coruña dopo essere andati sotto per primi. L'Elche ha segnato in entrambi gli scontri con il Barcellona la scorsa stagione dopo essere rimasto a secco in nove degli 11 precedenti, quindi avrà fiducia di poter mettere in difficoltà un'avversaria di grande nome nella prima gara casalinga della stagione.

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I giganti catalani sono i favoriti per confermarsi campioni

Il Barcellona ha vinto il titolo la scorsa stagione con 94 punti, segnando un notevole bottino di 95 gol in una campagna dominante. Parte nettamente favorito per confermarsi campione.

Cosa ha fatto il Barca sul mercato?

Rodri, vincitore del Pallone d'Oro del Mondiale in Spagna, è il colpo di cartello ed è arrivato dal Man City in un'operazione da 60 milioni di euro iniziali. In attacco sono arrivati Anthony Gordon (70 milioni di euro), Karim Adeyemi (22 milioni di euro) e Jesse Bisiwu (8,5 milioni di euro) per sostituire i partenti Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford.

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Notizie sulle squadre

Adam Boayar, Grady Diangana e Yago Santiago stanno tutti recuperando da problemi fisici di lieve entità per i padroni di casa. Nel frattempo, il metronomo del centrocampo del Barca Frenkie de Jong resta fuori per un infortunio al ginocchio. Anche Roony Bardghji sarà assente a lungo termine. Il grande acquisto a centrocampo Rodri è in forte dubbio dopo le sue imprese al Mondiale.

Probabili formazioni

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcellona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Notizie sulle squadre e rose

L'Elche si presenta a questa sfida senza quattro giocatori. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio e Adam Boayar sono tutti indicati come infortunati, lasciando Anselmi con un ventaglio di scelte ridotto. Non risultano squalifiche e nessuna probabile formazione è stata confermata prima del calcio d'inizio.

Anche il Barcellona deve gestire alcuni problemi di infortuni. Frenkie de Jong e Roony Bardghji sono entrambi indisponibili, mentre Flick non deve fare i conti con squalifiche. Il club non ha reso nota una formazione iniziale confermata e sono attesi aggiornamenti più a ridosso della partita.

Forma

L'Elche non ha vinto nelle ultime cinque partite, registrando una vittoria, quattro pareggi e nessuna sconfitta in questo parziale. L'unico successo è arrivato contro i Kaizer Chiefs in un'amichevole precampionato, mentre ha pareggiato 1-1 con il Deportivo de A Coruña all'esordio in Liga il 17 agosto. Nelle cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti sei. La serie comprende due pareggi consecutivi in amichevole contro Cordoba e Al-Ain.

Le ultime cinque partite del Barcellona hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 in amichevole contro l'Al Ahly SC il 19 agosto, dopo la vittoria per 2-5 contro il Basilea il 16 agosto. Ha perso contro l'Udinese ed è stato fermato dal Birmingham City, ma ha anche battuto il Nottingham Forest per 1-0. Nelle cinque gare, il Barcellona ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste squadre si è concluso 1-3 per il Barcellona allo Stadio Martinez Valero il 31 gennaio 2026, in una partita di Liga. Nella sfida di ritorno precedente di quella stagione, il Barcellona ha vinto 3-1 in casa il 2 novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Barcellona li ha vinti tutti e cinque, segnando tredici gol e subendone due.