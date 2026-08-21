Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dettagli della partita

Supercoppa di Lega - Finale 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund e Bayern Monaco daranno il calcio d'inizio il 22 agosto 2026 alle 18:30 GMT (14:00 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

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Panoramica della partita: si scontrano le nobili del calcio tedesco

Le grandi rivali del calcio tedesco aprono la stagione 2026 nella Franz Beckenbauer Supercup, rinominata in onore del compianto Kaiser. Con il Bayern Monaco che ha completato uno storico Double nazionale nel 2025/26, il Borussia Dortmund, secondo classificato in campionato, si guadagna il diritto di ospitare questa elettrica sfida secca al Signal Iduna Park. Spinto dal celebre Muro Giallo, il BVB punterà a infliggere un colpo psicologico immediato ai giganti bavaresi e a conquistare il primo trofeo in palio in questa stagione.

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La dura estate dei Die Schwarzgelben

Sotto la guida dell'allenatore Niko Kovač, il programma precampionato del Dortmund è stato pensato per costruire subito resilienza. Dopo una tournée estiva impegnativa, comprensiva di test contro avversarie europee di alto livello, il BVB ha chiuso la propria preparazione il 15 agosto con un vibrante 2-2 contro la Roma davanti a uno stadio tutto esaurito. Mostrando il carattere che lo contraddistingue, Julian Ryerson e il bomber simbolo Serhou Guirassy hanno riportato il Dortmund in partita da uno svantaggio di due gol nel giro di 30 minuti, dando alla squadra una fiducia tattica vitale in vista della classica sfida di sabato.

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Gli uomini di Kompany vanno a pieni giri

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany arriva a Dortmund forte di una forma estiva molto brillante. I campioni in carica della Bundesliga hanno battuto l'Aston Villa 2-1 prima di offrire uno spettacolo offensivo nel test finale del 15 agosto, una vittoria per 3-1 sull'RB Lipsia. Con Luis Díaz subito incisivo accanto a Jamal Musiala e un reparto avanzato letale, il pressing ad altissima intensità del Bayern sembra già perfettamente rodato mentre i bavaresi puntano a conquistare la loro 12ª Supercup.

La rivalità del Der Klassiker: dettagli minimi nelle grandi sfide

Questa partita segna la 10ª volta in cui questi due club titanici si affrontano con la Supercup in palio. Il Bayern è leggermente avanti con cinque vittorie in Supercup contro le quattro del Dortmund nei confronti diretti. Il loro precedente scontro di campionato al Signal Iduna Park è stato un thriller da cinque gol, vinto di misura dal Bayern per 3-2, il che garantisce un'altra sfida ad alta intensità in cui la brillantezza individuale e gli errori nel pressing alto potrebbero decidere il risultato.

Formazioni previste

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Mane, Bensebaini; Svensson, Bellingham, Nmecha, Ryerson; Karetsas, Inacio; Guirassy

Bayern Monaco: Urbig; Boey, Tah, Min-jae, Brown; Kimmich, Bischof, Pavlovic; Saibari, Ibrahimovic, Diaz

Notizie sulle squadre e rose

Niko Kovac non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche nel Dortmund alla vigilia della Super Cup, e in questa fase non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Vincent Kompany affronta una situazione più incerta nel Bayern. Konrad Laimer è stato sostituito in anticipo nell'amichevole contro il Lipsia per quello che sembrava essere un problema al piede o al ginocchio e dopo non è stato in grado di camminare senza supporto, con lo staff di Kompany incapace di fornire tempi chiari sul suo rientro. Anche Jamal Musiala ha lasciato tardi quella partita dopo aver accusato, secondo quanto riportato, un capogiro e problemi circolatori per il forte caldo, anche se il Bayern ha confermato che si sentiva meglio dopo il fischio finale. Anche Min-jae Kim è uscito per un problema alla coscia durante la stessa partita. Nessuna probabile formazione è stata confermata per il Bayern.

Forma

Il Dortmund arriva alla Super Cup con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli precampionato. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 contro la Roma, dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Arsenal. Nel corso del precampionato è caduto anche contro Cerezo Osaka e Fortuna Düsseldorf, mentre l'unico successo è arrivato contro l'FC Tokyo. Il Dortmund ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite, un bilancio che riflette una squadra ancora alla ricerca della propria fisionomia in vista della nuova stagione.

Il Bayern arriva in forma decisamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli. Il risultato più recente è stato il 3-1 contro l'RB Lipsia, e durante la tournée precampionato ha battuto anche Aston Villa 2-1 e Jeju SK 2-1. Nel bilancio figura anche un travolgente 15-0 contro l'FC Rottach-Egern, anche se l'unica sconfitta è arrivata contro il Wehen Wiesbaden. Il Bayern ha segnato 22 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Bundesliga del 28 febbraio 2026, quando il Bayern ha vinto 3-2 al Signal Iduna Park. Prima di allora, il Bayern aveva battuto il Dortmund 2-1 a Monaco nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Bayern è avanti con tre vittorie contro una del Dortmund, oltre a un pareggio. L'unico successo del Dortmund in questa serie è arrivato sul campo del Bayern nel marzo 2024, con una vittoria per 2-0.