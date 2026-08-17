Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dettagli della partita

Supercoppa di Lega - Finale 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund e FC Bayern Monaco scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 18:30 GMT (14:00 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

Getty Images

Leggi anche: Il mistero Musiala: perché la stella del Bayern Monaco è crollata dopo appena 15 minuti?

Panoramica della partita: si sfidano due corazzate del calcio tedesco

Le grandi rivali del calcio tedesco aprono la stagione 2026 nella Franz Beckenbauer Supercup, rinominata per onorare il compianto Kaiser. Dopo aver completato uno straordinario Double nazionale nel 2025/26, il Bayern Monaco, secondo classificato in campionato, si è guadagnato il diritto di ospitare questa elettrizzante sfida secca al Signal Iduna Park. Spinto dal celebre Muro Giallo, il BVB punterà a infliggere subito un colpo psicologico ai giganti bavaresi e a conquistare il primo trofeo in palio in questa stagione.

Getty Images

La dura estate dei gialloneri

Sotto la guida di Niko Kovač, il programma precampionato del Dortmund è stato studiato per costruire subito resilienza. Dopo una impegnativa tournée estiva con test contro avversarie europee di alto livello, il BVB ha chiuso la sua preparazione il 15 agosto con un vibrante 2-2 contro la Roma davanti a uno stadio esaurito. Mostrando il solito spirito combattivo, Julian Ryerson e il bomber simbolo Serhou Guirassy hanno riportato il Dortmund in partita da uno svantaggio di due gol nell'arco di 30 minuti, dando alla squadra una fiducia tattica vitale in vista del classico di sabato.

Getty Images

La squadra di Kompany gira a pieno regime

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany arriva a Dortmund forte di una forma estiva brillante. I campioni in carica della Bundesliga hanno battuto l'Aston Villa 2-1 prima di offrire un saggio del loro potenziale offensivo nella chiusura del 15 agosto, una vittoria per 3-1 contro l'RB Lipsia. Con Luis Díaz subito decisivo accanto a Jamal Musiala e un reparto avanzato letale, il pressing ad altissimo ritmo del Bayern sembra già perfettamente oliato nella corsa alla 12ª Supercoppa.

La rivalità del Der Klassiker: dettagli minimi nelle grandi sfide

Questa partita segna la 10ª volta in cui questi due club titanici si affrontano con la Supercoppa in palio. Il Bayern è leggermente avanti con cinque vittorie in Supercoppa contro le quattro del Dortmund nei precedenti diretti. Il loro precedente scontro di campionato al Signal Iduna Park è stato un thriller da cinque gol vinto di misura dal Bayern per 3-2, il che garantisce un'altra sfida ad alta intensità in cui la differenza potrebbe farla il talento individuale e gli errori nel pressing alto.

Notizie sulle squadre e rose

Niko Kovac non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche nel Dortmund in vista della Supercoppa e, a questo stadio, non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Vincent Kompany deve invece fare i conti con un quadro più incerto al Bayern. Konrad Laimer è stato sostituito presto nell'amichevole contro il Lipsia per quello che sembrava essere un problema al piede o al ginocchio e in seguito non è riuscito a camminare senza supporto, con lo staff di Kompany incapace di fornire tempi chiari per il suo rientro. Anche Jamal Musiala ha lasciato la partita nel finale dopo aver accusato, secondo quanto riportato, un capogiro e problemi circolatori nel grande caldo, anche se il Bayern ha confermato che si sentiva meglio dopo il fischio finale. Anche Min-jae Kim è uscito con un problema alla coscia durante la stessa partita. Non è stata confermata alcuna probabile formazione del Bayern.

Stato di forma

Il Dortmund arriva alla Supercoppa con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli precampionato. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 contro la Roma, dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Arsenal. Nel corso del precampionato sono arrivate anche le sconfitte contro Cerezo Osaka e Fortuna Düsseldorf, mentre l'unico successo è stato contro l'FC Tokyo. Il Dortmund ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite, un bilancio che riflette una squadra ancora alla ricerca della propria forma in vista della nuova stagione.

Il Bayern arriva in condizioni decisamente migliori, con quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli. Il risultato più recente è stato il 3-1 contro l'RB Lipsia, e nel corso della tournée precampionato sono arrivati anche i successi per 2-1 contro Aston Villa e Jeju SK. Nei dati figura anche un travolgente 15-0 contro l'FC Rottach-Egern, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro il Wehen Wiesbaden. Il Bayern ha segnato 22 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Bundesliga del 28 febbraio 2026, quando il Bayern ha vinto 3-2 al Signal Iduna Park. Prima di allora, il Bayern aveva battuto il Dortmund 2-1 a Monaco nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque incroci in Bundesliga, il Bayern ha il vantaggio con tre vittorie contro una del Dortmund, oltre a un pareggio. L'unica vittoria del Dortmund in questa serie è arrivata in casa del Bayern nel marzo 2024, con un successo per 2-0.