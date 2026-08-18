Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dettagli della partita

Supercoppa di Lega - Finale 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund e FC Bayern Monaco scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 18:30 GMT (14:00 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

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Panoramica della partita: si scontrano le nobiltà del calcio tedesco

Le grandi rivali del calcio tedesco aprono la stagione 2026 nella Franz Beckenbauer Supercup, rinominata per onorare il compianto Kaiser. Dopo aver completato il Double nazionale nel 2025/26, il Bayern Monaco si presenta da campione, mentre il Borussia Dortmund, secondo classificato in campionato, si è guadagnato il diritto di ospitare questo elettrizzante confronto in gara secca al Signal Iduna Park. Spinto dal famoso Muro Giallo, il BVB cercherà di infliggere un colpo psicologico immediato ai giganti bavaresi e di conquistare il primo trofeo in palio di questa stagione.

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La dura estate del Die Schwarzgelben

Sotto la guida dell'allenatore Niko Kovač, il programma precampionato del Dortmund è stato pensato per costruire subito resilienza. Dopo una impegnativa tournée estiva, che ha incluso test contro avversarie europee di alto livello, il BVB ha chiuso la propria campagna di preparazione il 15 agosto con un vibrante 2-2 contro la Roma davanti a uno stadio tutto esaurito. Mostrando il consueto spirito combattivo, Julian Ryerson e il bomber simbolo Serhou Guirassy hanno riportato il Dortmund in partita da uno svantaggio di due gol nel giro di 30 minuti, dando alla squadra fiducia tattica fondamentale in vista della classica sfida di sabato.

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Gli uomini di Kompany girano a pieno regime

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany arriva a Dortmund forte di una forma estiva tagliente. I campioni in carica della Bundesliga hanno superato l'Aston Villa per 2-1 prima di offrire un saggio del loro potenziale offensivo nel test finale del 15 agosto, vinto 3-1 contro l'RB Leipzig. Con Luis Díaz subito incisivo al fianco di Jamal Musiala e un reparto avanzato letale, il pressing ad alto ritmo del Bayern sembra già perfettamente oliato mentre i bavaresi puntano alla loro 12ª Supercoppa.

Rivalità del Der Klassiker: dettagli minimi nelle grandi sfide

Questa partita segna la 10ª volta in cui questi due club titanici si affrontano con la Supercoppa in palio. Il Bayern ha un leggero vantaggio con cinque vittorie in Supercoppa contro le quattro del Dortmund nei precedenti diretti. Il loro precedente confronto di campionato al Signal Iduna Park è stato un thriller da cinque gol che il Bayern ha vinto di misura per 3-2, facendo pensare a un'altra sfida ad alta intensità in cui la differenza potrebbe farla la giocata individuale o un errore nel pressing alto.

Probabili formazioni

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Luca Reggiani, Julian Ryerson; Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Maximilian Beier; Julian Brandt, Serhou Guirassy, Samuele Inácio

Bayern Monaco: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Michael Olise, Jamal Musiala, Konrad Laimer, Luis Díaz; Harry Kane

Notizie sulle squadre e rose

Niko Kovac non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche nel Dortmund in vista della Super Cup, e al momento non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Vincent Kompany deve fare i conti con un quadro più incerto al Bayern. Konrad Laimer è stato sostituito presto nell'amichevole contro il Leipzig per quello che sembrava un problema al piede o al ginocchio e successivamente non è stato in grado di camminare senza aiuto, con lo staff di Kompany incapace di fornire una tempistica chiara sul suo rientro. Anche Jamal Musiala ha lasciato quel match nel finale dopo aver accusato, secondo quanto riportato, un giramento di testa e problemi circolatori con il caldo elevato, anche se il Bayern ha confermato che si sentiva meglio dopo il fischio finale. Anche Min-jae Kim è uscito per un problema alla coscia durante la stessa partita. Nessuna probabile formazione è stata confermata per il Bayern.

Forma

Il Dortmund si presenta alla Super Cup con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli precampionato. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 contro la Roma, dopo il ko per 3-2 contro l'Arsenal. Nel programma precampionato sono arrivate anche le sconfitte contro Cerezo Osaka e Fortuna Düsseldorf, mentre l'unica vittoria è stata ottenuta contro l'FC Tokyo. Il Dortmund ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite, un rendimento che riflette una squadra ancora alla ricerca della propria identità in vista della nuova stagione.

Il Bayern arriva in forma decisamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli. Il risultato più recente è stato il 3-1 contro l'RB Leipzig, e nel tour precampionato sono arrivate anche le vittorie per 2-1 contro Aston Villa e Jeju SK. A referto c'è pure il travolgente 15-0 contro l'FC Rottach-Egern, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro il Wehen Wiesbaden. Il Bayern ha segnato 22 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è andato in scena in Bundesliga il 28 febbraio 2026, quando il Bayern ha vinto 3-2 al Signal Iduna Park. Prima di allora, il Bayern aveva battuto il Dortmund 2-1 a Monaco nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Bayern è in vantaggio con tre vittorie contro una del Dortmund, oltre a un pareggio. L'unico successo del Dortmund in questa serie è arrivato in casa del Bayern nel marzo 2024, con un 2-0 finale.