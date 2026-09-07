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Anteprima di Barcellona-Feyenoord in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Barcellona vs Feyenoord
Champions League
Barcellona
Feyenoord

Anteprima completa della partita tra Barcellona e Feyenoord in UEFA Champions League. Analizziamo i risultati del campionato nazionale nel fine settimana, il momento di forma recente e i temi chiave in vista della sfida di mercoledì sera allo Spotify Camp Nou.

Barcellona-Feyenoord: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 1
Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Feyenoord scenderanno in campo il 9 settembre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

Il cammino europeo si apre in Catalogna

Il FC Barcelona torna in casa per ospitare gli olandesi del Feyenoord allo Spotify Camp Nou e dare il via al proprio cammino nella fase campionato della UEFA Champions League. Dopo un inizio impeccabile nella stagione nazionale, la squadra di Hansi Flick punta a imporre subito il proprio dominio in Europa e a difendere il fattore campo. Per il Feyenoord, la difficile trasferta di Barcellona rappresenta un test immediato delle proprie credenziali europee, mentre cerca di dare seguito a un incoraggiante risultato interno ottenuto nel weekend.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Travolgente Barcellona trascinato da Yamal al Mestalla

Il FC Barcelona arriva alla serata di mercoledì in uno stato di forma scintillante dopo aver travolto il Valencia CF per 5-0 in trasferta al Mestalla nella 4ª giornata di Liga (6 settembre). Lamine Yamal ha sbloccato il risultato al 6' e ha firmato anche la sua doppietta nel finale, mentre Fermín López, Raphinha e Pedri sono andati tutti a segno. Il netto successo mantiene il Barça a punteggio pieno nella Liga con 12 punti in quattro partite e ben 14 gol segnati, a conferma della spietata forza offensiva della squadra di Flick.

FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-FEYENOORDGetty Images

La spinta del Feyenoord nella ripresa a Nijmegen

Il Feyenoord vola in Spagna pieno di fiducia dopo il convincente successo esterno per 3-1 contro il NEC Nijmegen in Eredivisie nella 5ª giornata (5 settembre). Dopo un primo tempo chiuso senza reti, Gjivai Zechiël ha rotto l'equilibrio al 52', prima che Luciano Valente e Jerayno Schaken trovassero il gol nella ripresa chiudendo di fatto la partita. Il risultato ha interrotto una serie di due pareggi consecutivi in campionato, restituendo alla squadra di Giovanni van Bronckhorst un ritmo offensivo di cui aveva bisogno in vista della competizione europea.

Fuochi d'artificio offensivi sotto le luci della Catalogna

Entrambe le squadre prediligono un calcio aggressivo e propositivo, anche se il Barcellona ha un netto vantaggio in termini di qualità individuale e fattore campo. La linea offensiva elettrica del Barça, guidata da Lamine Yamal e Raphinha, metterà enorme pressione alla retroguardia del Feyenoord, imperniata su Tsuyoshi Watanabe e Jeremiah St. Juste. Con punti pesanti in palio nella fase campionato allargata della Champions League, l'esordio di mercoledì promette ritmi alti e azioni offensive fin dal primo fischio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Barcellona - Feyenoord

Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Allenatore

  • H. Flick

Il Barcellona è allenato da Hans-Dieter Flick, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa e non è stato diffuso alcun probabile undici iniziale. Il Feyenoord affronta la sfida sotto la guida di Giovanni van Bronckhorst, con un quadro delle condizioni fisiche della rosa ospite altrettanto poco chiaro in questa fase. Le notizie complete sulle squadre di entrambe le formazioni saranno aggiunte qui più vicino al calcio d'inizio, quando saranno disponibili informazioni confermate.

Forma

BAR

BAR - Forma

AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
Gol segnato (subito)
19/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FEY

FEY - Forma

SPA
V0-1
GAE
D2-2
CAM
V2-5
HAA
D2-2
NEC
V1-3
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barcellona si presenta in una forma straordinaria, con cinque vittorie nelle cinque partite più recenti in tutte le competizioni. La squadra di Flick è stata particolarmente prolifica nella Liga, battendo il Rayo Vallecano per 5-2 nella sua uscita più recente e travolgendo l'Elche per 5-0 in precedenza ad agosto. In queste cinque partite, il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti soltanto tre, in una striscia che comprende due clean sheet consecutivi contro Athletic Club ed Elche.

Il rendimento recente del Feyenoord è più incostante. La squadra di van Bronckhorst ha raccolto tre vittorie, un pareggio e un pareggio nelle ultime cinque, con il risultato più recente che è stato un 2-2 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo esterno per 5-2 sul campo del Cambuur, anche se i due pareggi nelle ultime tre partite di campionato suggeriscono una certa fragilità in vista della competizione europea.

Precedenti

Dai dati forniti non sono disponibili precedenti tra Barcellona e Feyenoord. Le informazioni sugli scontri storici saranno aggiornate quando saranno disponibili dati confermati.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

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