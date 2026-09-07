Barcellona-Feyenoord: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Feyenoord scenderanno in campo il 9 settembre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

Il cammino europeo si apre in Catalogna

Il FC Barcelona torna in casa per ospitare gli olandesi del Feyenoord allo Spotify Camp Nou e dare il via al proprio cammino nella fase campionato della UEFA Champions League. Dopo un inizio impeccabile nella stagione nazionale, la squadra di Hansi Flick punta a imporre subito il proprio dominio in Europa e a difendere il fattore campo. Per il Feyenoord, la difficile trasferta di Barcellona rappresenta un test immediato delle proprie credenziali europee, mentre cerca di dare seguito a un incoraggiante risultato interno ottenuto nel weekend.

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Travolgente Barcellona trascinato da Yamal al Mestalla

Il FC Barcelona arriva alla serata di mercoledì in uno stato di forma scintillante dopo aver travolto il Valencia CF per 5-0 in trasferta al Mestalla nella 4ª giornata di Liga (6 settembre). Lamine Yamal ha sbloccato il risultato al 6' e ha firmato anche la sua doppietta nel finale, mentre Fermín López, Raphinha e Pedri sono andati tutti a segno. Il netto successo mantiene il Barça a punteggio pieno nella Liga con 12 punti in quattro partite e ben 14 gol segnati, a conferma della spietata forza offensiva della squadra di Flick.

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La spinta del Feyenoord nella ripresa a Nijmegen

Il Feyenoord vola in Spagna pieno di fiducia dopo il convincente successo esterno per 3-1 contro il NEC Nijmegen in Eredivisie nella 5ª giornata (5 settembre). Dopo un primo tempo chiuso senza reti, Gjivai Zechiël ha rotto l'equilibrio al 52', prima che Luciano Valente e Jerayno Schaken trovassero il gol nella ripresa chiudendo di fatto la partita. Il risultato ha interrotto una serie di due pareggi consecutivi in campionato, restituendo alla squadra di Giovanni van Bronckhorst un ritmo offensivo di cui aveva bisogno in vista della competizione europea.

Fuochi d'artificio offensivi sotto le luci della Catalogna

Entrambe le squadre prediligono un calcio aggressivo e propositivo, anche se il Barcellona ha un netto vantaggio in termini di qualità individuale e fattore campo. La linea offensiva elettrica del Barça, guidata da Lamine Yamal e Raphinha, metterà enorme pressione alla retroguardia del Feyenoord, imperniata su Tsuyoshi Watanabe e Jeremiah St. Juste. Con punti pesanti in palio nella fase campionato allargata della Champions League, l'esordio di mercoledì promette ritmi alti e azioni offensive fin dal primo fischio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Barcellona è allenato da Hans-Dieter Flick, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa e non è stato diffuso alcun probabile undici iniziale. Il Feyenoord affronta la sfida sotto la guida di Giovanni van Bronckhorst, con un quadro delle condizioni fisiche della rosa ospite altrettanto poco chiaro in questa fase. Le notizie complete sulle squadre di entrambe le formazioni saranno aggiunte qui più vicino al calcio d'inizio, quando saranno disponibili informazioni confermate.

Forma

Il Barcellona si presenta in una forma straordinaria, con cinque vittorie nelle cinque partite più recenti in tutte le competizioni. La squadra di Flick è stata particolarmente prolifica nella Liga, battendo il Rayo Vallecano per 5-2 nella sua uscita più recente e travolgendo l'Elche per 5-0 in precedenza ad agosto. In queste cinque partite, il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti soltanto tre, in una striscia che comprende due clean sheet consecutivi contro Athletic Club ed Elche.

Il rendimento recente del Feyenoord è più incostante. La squadra di van Bronckhorst ha raccolto tre vittorie, un pareggio e un pareggio nelle ultime cinque, con il risultato più recente che è stato un 2-2 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo esterno per 5-2 sul campo del Cambuur, anche se i due pareggi nelle ultime tre partite di campionato suggeriscono una certa fragilità in vista della competizione europea.

Precedenti

Dai dati forniti non sono disponibili precedenti tra Barcellona e Feyenoord. Le informazioni sugli scontri storici saranno aggiornate quando saranno disponibili dati confermati.