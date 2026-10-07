Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal-Leeds United inizierà il 10 ottobre 2026 alle 07:30 EST e alle 11:30 GMT.

L'Arsenal campione punta a riscattarsi dopo la delusione contro il Brighton

L'Arsenal campione in carica ha chiuso con una nota amara, perdendo 3-0 contro il Brighton prima della lunga pausa per le nazionali. Mikel Arteta ha avuto quasi tre settimane per rimuginare su quella sconfitta, in cui ha ammesso che la sua squadra è stata seconda in ogni reparto. La situazione resta comunque piuttosto positiva, con quattro vittorie in cinque partite e appena tre punti di distacco dalla controversa capolista Manchester City. Arteta dovrà valutare Christos Tzolis e Kai Havertz, che hanno entrambi riportato dei problemi fisici durante gli impegni in UEFA Nations League.

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Il Leeds può dire la sua

Il Leeds è una delle cinque squadre ancora imbattute in campionato insieme a Manchester City, Brentford, Liverpool ed Everton. Lo 0-0 contro il Crystal Palace dell'ultimo turno è stato il terzo pareggio stagionale. Tuttavia, il suo recente bilancio contro l'Arsenal è negativo.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

L'Arsenal ha vinto gli ultimi sei confronti diretti di Premier League con un punteggio complessivo di 20-3.

Viktor Gyokeres ha segnato con la Svezia in sei presenze internazionali consecutive e qui potrebbe partire titolare con l'Arsenal.

Il portiere del Leeds James Trafford ha effettuato finora una media di quattro parate a partita in questa stagione dopo il suo costoso trasferimento dal Manchester City.

Probabili formazioni

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Notizie sulle squadre e rose

L'Arsenal si presenta a questa sfida con un numero significativo di giocatori indisponibili. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz e Christos Tzolis risultano tutti infortunati, lasciando ad Arteta assenze importanti tra difesa e centrocampo. Sono attesi aggiornamenti sulla rosa più vicino al calcio d'inizio.

Il Leeds deve fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon e Harry Wilson per infortunio. Farke dovrà gestire queste assenze, anche se al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite.

Forma

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una e vincendone una in Carabao Cup. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Brighton in Premier League, un risultato che preoccuperà Arteta. Prima di allora aveva battuto il Sunderland per 0-2 in trasferta e ottenuto una vittoria per 0-1 in Champions League sul campo dell'SSC Napoli, a conferma di come il rendimento esterno in Europa sia stato migliore rispetto alla forma casalinga in campionato nelle ultime settimane.

Il Leeds è rimasto imbattuto nelle ultime due partite di Premier League, pareggiando più di recente 0-0 sul campo del Crystal Palace. Il miglior risultato di questa serie è stato il 4-1 sul Newcastle United, e in totale ha pareggiato tre delle sue cinque partite. La squadra di Farke ha incassato otto gol nelle cinque gare, ma ha mostrato di saper segnare con facilità quando si presenta l'occasione.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a gennaio 2026, quando l'Arsenal ha battuto il Leeds United 4-0 a Elland Road in Premier League. Prima di allora, l'Arsenal aveva vinto 5-0 all'Emirates nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Arsenal ha vinto quattro volte e il Leeds una, con i Gunners che hanno segnato 16 gol subendone appena due in questi incontri.

Classifica

L'Arsenal è secondo in classifica in Premier League, mentre il Leeds è quinto. Il divario tra le due squadre è abbastanza ridotto da far sì che entrambe considerino questa partita come un confronto con implicazioni concrete per il piazzamento nella parte alta della classifica.