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Anteprima della partita di Premier League Arsenal-Coventry City

Arsenal
Coventry City
Premier League
F. Lampard
M. Arteta
C. Tzolis
K. Havertz

Anteprima completa di Arsenal-Coventry City in vista dell'inizio della stagione 2026-27 di Premier League. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre e altro mentre i campioni in carica ospitano le neopromosse.

crest
Premier League - Game Week 1
Emirates Stadium

Arsenal-Coventry City inizierà venerdì 21 agosto 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

I campioni in carica dell'Arsenal aprono la nuova stagione

L'Arsenal di Mikel Arteta dà il via alla stagione 2026-27 sotto i riflettori del venerdì sera a Londra. Gli ospiti saranno il neopromosso Coventry City, guidato da Frank Lampard.

arsenal Getty Images

Cosa porta in dote il nuovo Coventry?

Il Coventry ha dominato la Championship la scorsa stagione, vincendo il campionato con ben 11 punti di vantaggio sull'Ipswich. È stato il miglior attacco (97 gol) e ha vantato anche la miglior difesa (45 gol subiti), quindi la promozione nella massima serie rappresenta la conferma del lavoro del tecnico Frank Lampard e della sua squadra. Gli Sky Blues hanno inserito sei volti nuovi, alcuni dei quali con una preziosa esperienza in Premier League. L'olandese Gustavo Hamer torna per una seconda esperienza dopo tre stagioni con lo Sheffield United, mentre il centrocampista Frank Onyeka arriva a titolo definitivo dal Brentford dopo il prestito della scorsa stagione. Il Coventry ha inoltre speso £20m per l'esterno francese Loum Tchaouna dal Burnley. È arrivato anche il difensore centrale svizzero Aurele Amenda dall'Eintracht Francoforte. Il centrocampista ghanese di 20 anni Caleb Yirenkyi è stato acquistato dal Nordsjaelland per £23,1m. Il portiere Carl Rushworth arriva dal Brighton per £22m.

Frank Lampard CoventryGetty Images

Cosa ha fatto l'Arsenal sul mercato?

I campioni hanno aggiunto qualità già collaudata in Premier League con l'arrivo di Bruno Guimaraes dal Newcastle. Il brasiliano, 28 anni, arriva per una cifra stimata di £75m ed è atteso subito come titolare fisso. Guimaraes è stato il miglior marcatore del Newcastle in campionato la scorsa stagione con nove gol, oltre ad aver fornito cinque assist. Dal suo debutto in Premier League, solo 16 giocatori hanno creato più occasioni delle sue 213, e nessun calciatore nella massima serie ha vinto più duelli (1030) in quello stesso arco di tempo. L'Arsenal ha inoltre ingaggiato l'esterno greco Christos Tzolis dal Club Brugge. Il 24enne, ex Norwich City e che curiosamente fece il suo debutto in Premier League proprio contro l'Arsenal nel 2021, è stato una macchina da produzione offensiva la scorsa stagione, segnando 17 gol e servendo 23 assist nella Pro League belga. Tzolis ha fornito due assist al suo debutto ufficiale con l'Arsenal nella vittoria contro il Manchester City nel Community Shield.

L'Arsenal ha inoltre trasformato in acquisto definitivo, come previsto, il prestito del difensore ecuadoriano Piero Hincapie, mentre il portiere Illan Mellier ha firmato a parametro zero dal Leeds per fare da vice a David Raya.

Bruno Guimaraes Arsenal GFXGOAL

L'Arsenal stende il City nel Community Shield

Si dice spesso che vincere il Community Shield possa essere una maledizione, ma l'Arsenal è apparso travolgente nel 3-0 rifilato al Manchester City nel tradizionale prologo della stagione inglese. I gol di Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard hanno certificato la prova dominante della squadra di Mikel Arteta, che continua a rifinire la preparazione in vista della difesa del titolo.

Martin OdegaardGetty Images

La "maledizione" del Community Shield

Nessuna delle ultime sei vincitrici del Community Shield è poi riuscita a conquistare il titolo di Premier League nella stessa stagione, e solo una delle ultime 15 ci è riuscita: il Manchester City nel 2018-19.

Probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Bukayo Saka Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty Images

Cosa possiamo aspettarci da Arsenal-Coventry?

L'Arsenal sarà nettamente favorito per conquistare i tre punti alla prima giornata. Il Coventry arriva a Londra senza nulla da perdere, quindi possiamo aspettarci una sfida aperta e divertente.

emirates stadium-general view-202509Getty Images

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Arsenal - Coventry City

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Allenatore

  • M. Arteta

L'Arsenal si presenta alla partita senza i difensori centrali Jurrien Timber e William Saliba, entrambi indicati come infortunati. Mikel Arteta non ha ancora una probabile formazione confermata e si attendono aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Coventry City deve fare a meno del difensore Luke Woolfenden per infortunio. Anche Frank Lampard non ha confermato il suo undici titolare, quindi ulteriori novità sulla squadra verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

GIR
V1-4
BET
S1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
COV

COV - Forma

WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
D0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
Gol segnato (subito)
12/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Arsenal ha vinto tre e perso due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-3 in amichevole contro il Borussia Dortmund, mentre in pre-season ha battuto anche il Girona 4-1. Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Betis, vincitore per 3-1, e contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. In queste cinque gare, l'Arsenal ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.

Il Coventry ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e senza perderne nessuna in questa serie. Il risultato più recente è stato un successo per 3-1 in amichevole contro l'Espanyol. Ha inoltre chiuso con forza la scorsa stagione, battendo il Portsmouth 5-1 e il Wrexham 3-1 in Championship. Il Coventry ha segnato 11 gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti soltanto tre, una serie che sottolinea lo slancio costruito da Lampard durante la corsa alla promozione.

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioCoventry City
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
16Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra questi club risale alla FA Cup del gennaio 2014, quando l'Arsenal vinse 4-0 all'Emirates Stadium. Prima di allora, l'Arsenal aveva battuto il Coventry 6-1 nella Carabao Cup nel settembre 2012. L'ultimo incrocio in Premier League tra le due squadre risale al febbraio 2001, quando l'Arsenal vinse 1-0 a Highfield Road. Nei cinque precedenti registrati, l'Arsenal ha vinto tutte e cinque le partite, segnando 16 gol e subendone appena due.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nella classifica di Premier League, l'Arsenal è attualmente secondo mentre il Coventry City occupa il settimo posto.

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