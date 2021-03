Ansu Fati, vincitore di NXGN: "Sarebbe un sogno giocare Euro 2020"

Il talento del Barcellona non gioca da novembre per un infortunio a un ginocchio. Ma la sua speranza è di essere convocato dalla Spagna in estate.

Partecipare agli Europei: è questo il sogno di Ansu Fati, vincitore di NXGN 2021. Il gioiello del Barcellona è stato incoronato miglior talento Under 19 del panorama calcistico maschile, posizionandosi al primo posto nella classifica dei migliori 50 giocatori nati a partire dal 1° gennaio 2002.

Mentre prosegue nel suo processo di riabilitazione dopo il grave infortunio a un ginocchio subito ad inizio stagione, il più giovane marcatore della Nazionale spagnola spera ancora in un posto nella rosa di Spagna di Luis Enrique, in occasione del torneo che si giocherà in estate.

Intervistato da Goal dopo aver ricevuto il premio NXGN 2021, Fati ha ammesso di avere Euro 2020 nel mirino:

"Vorrei tanto esserci, ma prima devo riprendermi dall'infortunio. Non so cosa succederà in futuro, ma è un sogno per qualsiasi giocatore poter giocare un Europeo. Non mi pongo obiettivi, ma cerco di migliorare giorno dopo giorno, crescendo come giocatore e come persona".

Ansu Fati è ai box dall'inizio del mese di novembre a causa dell'infortunio al menisco del ginocchio sinistro rimediato nella vittoria per 5-2 del Barça sul Betis. Secondo la prima diagnosi dopo l'operazione, avrebbe dovuto rimanere fuori dai campi di gioco per quattro mesi. Ma all'inizio di febbraio, come riferito dai media spagnoli, nuove complicazioni lo hanno riportato sotto i ferri, con il timore di doversi sottoporre a un terzo intervento.

Tuttavia c'è ancora la speranza che Ansu Fati possa tornare in campo prima della fine della stagione. Il più giovane marcatore della storia della Champions League ha pubblicato una serie di video sui social in cui lo si vede intensificare il proprio recupero. Se sarà in grado di dimostrare di essersi fisicamente ripreso, avrà buone possibilità di essere incluso nei magnifici 23 della Roja per gli Europei che si terranno in estate.

Dopo aver debuttato in Nazionale a settembre, Fati è diventato il più giovane marcatore di sempre con la maglia della Spagna: ha trovato il goal all'età di 17 anni e 311 contro l'Ucraina, alla sua seconda presenza con la squadra di Luis Enrique. Il record precedente era stato stabilito nel 1925 da Juan Errazquin, che aveva segnato il suo primo goal per la Spagna 21 giorni prima del suo diciannovesimo compleanno.

Le impressionanti prestazioni di Fati durante la Nations League lo hanno portato a essere considerato un candidato certo per far parte della rosa della Spagna per gli Europei. Tutto questo, naturalmente, prima del suo infortunio. Ora dovrà superare la concorrenza di elementi del calibro di Adama Traore, Dani Olmo e Bryan Gil, presumendo che a giugno sia finalmente libero dagli infortuni.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi ha vinto NXGN negli scorsi anni?

Ansu Fati è il sesto vincitore maschile del premio NXGN. Prima di lui hanno trionfato personaggi come Jadon Sancho, Gigio Donnarumma e Rodrygo. Anche Youri Tielemans e Justin Kluivert si sono aggiudicati il premio, assegnato dal 2016 da Goal in base ai voti dei giornalisti di 44 edizioni in tutto il mondo per i migliori giovani del pianeta.

"Prima di tutto voglio ringraziare le persone che hanno votato per me, e ovviamente i miei compagni di squadra: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile - ha detto - E inoltre ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto".

A far compagnia sul podio a Fati è la vincitrice del premio femminile, Hanna Bennison, calciatrice del Rosengard. La centrocampista della Nazionale svedese segue le orme della prima donna vincitrice nel 2020, Lena Oberdorf.