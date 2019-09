Ansu Fati ha scelto, vestirà la maglia della Spagna: "Vuole giocare con noi"

Deve ancora compiere 17 anni, ma ha già segnato due goal in appena tre presenze in ed ha anche esordito il , il tutto con una delle maglie più prestigiose del pianeta: quella del .

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ansu Fati è il nuovo straordinario gioiello sfornato dalla Masia blaugrana e, nonostante la giovanissima età, è già considerato uno dei più grandi talenti a livello mondiale. Qualità mostrate sono tali, che nelle ultime tre settimane ben tre federazioni hanno iniziato a contenderselo, pur di poterlo schierare con le proprie rappresentative nazionali.

L’attaccante blaugrana potrebbe giocare con la Guinea-Bissau, la Nazionale del paese nel quale è nato, con il (essendo la Guinea-Bissau un’ex colonia portoghese avrebbe diritto fin da subito alla nazionalità) e la , la nazione nella quale ha trascorso gli ultimi anni.

Ansu Fati, dal canto suo, ha già preso la sua decisione definitiva e presto indosserà la maglia della Roja. Le procedure per fargli prendere la nazionalità spagnola sono già partite da tre mesi ed anzi la Federcalcio iberica sta cercando di accelerare la pratica al fine di consentirgli di prendere parte al prossimo Mondiale U17 che si disputerà a novembre.

Il commissario tecnico della Spagna U17, David Gordo, parlando a El Larguero, ha confermato quelle che sono le intenzioni del giovane talento.

“Ansu Fati ha la possibilità di giocare con altre Nazionali, ma ha scelto la Spagna e stiamo facendo di tutto per poterlo avere con noi il prima possibile. So che è entusiasta di poter giocare con la Spagna. E’ un ragazzo che vive per il calcio”.