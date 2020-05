Ansu Fati in terza serie: proverà a spingere il Barcellona B alla promozione

Il Barcellona vuole mandarlo nella seconda squadra così da riportare la squadra B in seconda serie: in ballo diversi milioni.

In attesa del ritorno della , il pensa a come concludere la sua stagione in caso di ritorno in campo. Per l'ufficialità servirà attendere, ma in quel caso Ansu Fati non continuerà a giocare esclusivamente nella prima squadra blaugrana con Messi e Suarez, ma bensì andrà a far parte anche del Barcellona B.

La seconda squadra catalana gioca infatti nella terza serie spagnola e ha tutta l'intenzione di tornare nella seconda in caso di ok alla ripresa. Ansu Fati sarà in quel caso la grande stella, utile a portare nelle casse blaugrana diversi milioni.

Solo relativamente ai diritti del resto, la seconda serie spagnola garantisce 10 milioni di euro, nonchè maggiori premi riguardanti la categoria più alta. Il Barcellona B era secondo nel proprio girone, ad un punto dal Castellon capolista. Arrivare in cima non garantirebbero la promozione diretta, ma una via più facile nei playoff.

Il 17enne, maggiorenne dal prossimo ottobre, non ha mai giocato con il Barcellona B, come fece ad esempio Messi a inizio carriera, ma è subito stato lanciato in prima squadra con venti presenze e cinque goal tra la Liga e la .

Ansu Fati potrebbe dover affrontare due mesi impegnativi, prima nella prima squadra del Barcellona a metà giugno, e dunque nella squadra B a metà luglio, durante i playoff per salire di categoria. Per ora l'idea è questa, in attesa di delucidazioni da governo e calcio spagnolo durante la fase due della pandemia di coronavirus.

Il giovane attaccante del Barcellona non vede l'ora di tornare in campo, con una e con l'altrao team: nessuna bocciatura, ma anzi il ruolo importante di possibile trascinatore verso la seconda serie e alternativa di lusso, seppur giovane e non ancora esperta alla pari dei compagni, nella prima squadra.