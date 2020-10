Ansu Fati e la promessa mantenuta: regala la maglia al giovane Anghele della Juventus

Al termine di Juve-Barcellona Ansu Fati è tornato in campo per regalare la maglia a Lorenzo Anghele, raccattapalle e giocatore dell'U15 bianconera.

Non si è chiusa nel migliore dei modi la super sfida di tra e , ma la serata di Lorenzo Anghelè, raccattapalle e giovane dell'Under 15 bianconera, è stata resa speciale dal bellissimo gesto di Ansu Fati.

Posizionato a bordocampo proprio nella zona in cui i giocatori del club spagnolo si riscaldano, il giovane bianconero chiede ad Ansu Fati la maglia: "Me la dai a fine gara se entri?".

La stella blaugrana scambia in campo la maglia con Morata, ma successivamente si ricorda della promessa fatta e torna in campo dopo il fischio finale per consegnare un'altra maglia al giovane giocatore delle giovanili bianconere: i due sono stati poi fotografati a bordo campo insieme.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Da un talento che è già nel giro dei più grandi a chi in futuro sogna di arrivarci: trequartista classe 2005 già protagonista con la selezione Under 15, Anghelè sta meravigliando tutti a suon di goal e prestazioni. La serata dello Stadium, per la quale era stato scelto come raccattapalle, è terminata con una piccola gioia.