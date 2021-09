Ansa - Mourinho non si presenta in sala stampa: non gradite le modalità della conferenza

José Mourinho non si è presentato in sala stampa dopo Lazio-Roma: non avrebbe gradito le modalità della conferenza, con domande poste da remoto.

E' amaro il primo derby da allenatore della Roma per José Mourinho, sconfitto dal collega Sarri e costretto a raccogliere il secondo ko stagionale dopo quello di Verona, che ha rallentato l'ascesa giallorossa verso il primo posto in classifica. Gara intensa anche dal punto di vista degli episodi arbitrali che non hanno soddisfatto a pieno lo 'Special One', dispensatore di parole non proprio al miele per l'arbitro Guida e il VAR: nel mirino la spinta di Hysaj su Zaniolo, da cui è nata l'azione che ha permesso ai biancocelesti di raddoppiare con l'ex Pedro, oltre al mancato secondo giallo comminato a Lucas Leiva. Episodi che secondo il portoghese avrebbero condizionato l'esito dell'incontro, motivo forse del nervosismo andato in scena nel post-partita: secondo quanto riferito dall'Ansa, infatti, Mourinho ha disertato la conferenza stampa a cui avrebbe dovuto partecipare come da prassi.

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming La motivazione del rifiuto sarebbe da ricercare nelle modalità di svolgimento della conferenza, con le domande poste dai giornalisti da remoto per evidenti questioni legate alla pandemia: alla visione degli inviati di Rai e Sky Sport, Mourinho si sarebbe così rivolto al delegato della Lega. "Voglio parlare con la stampa, loro non lo sono?". Il diverbio sarebbe poi proseguito fino alla zona mista con toni accesi tra le parti e la presa di posizione del delegato, giustificatosi sottolineando il ruolo primario della Lazio in tale circostanza. La stessa Lazio avrebbe fatto sapere di aver comunicato le modalità della conferenza alla Roma con tre ore di anticipo.