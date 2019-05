C'è l'annuncio ufficiale: domenica l'ultima partita di Van Persie

Tutto finirà dove tutto ha avuto inizio. Robin Van Persie, uno dei più forti e prolifici attaccanti degli ultimi anni, domenica prossima giocherà la sua ultima partita da professionista e lo farà con la maglia della squadra che l’ha lanciato ad alti livelli, il , e nello stadio nel quale ha esordito da professionista: il De Kuip.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club olandese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Robin van Persie speelt zijn laatste wedstrijd in het stadion waar hij in 2002 debuteerde: @DeKuip ! #RVPLegend #feyado

“Feyenoord-ADO Den Haag sarà ufficialmente l’ultima partita di Robin Van Persie da calciatore professionista. Il capitano scenderà in campo del De Kuip e non si aggregherà poi mercoledì con il resto della squadra per l’ultima sfida contro il Fortuna Sittard”.

Il tecnico del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst ha già annunciato che Van Persie scenderà ovviamente in campo.

“Mi sono divertito con Robin. Sono felice perchè è in forma e può giocare, abbiamo impiegato un sacco di tempo e di energie nelle ultime due settimane per questo. Domenica si dovrà godere il momento, chiuderà la carriera in un modo bellissimo. Credo che quanto organizzato per lui gli regalerà tanta energia, vedremo per quanti minuti potrà giocare”.