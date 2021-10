C'è l'annuncio della Svezia: è ufficiale, Ibrahimovic non andrà in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic non risponderà alla convocazione della Nazionale svedese: “Sfortunatamente non è così avanti nella fase di recupero”.

Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 della Nazionale svedese in programma il 9 e il 12 ottobre contro Kosovo e Grecia .

Il fuoriclasse del Milan, che è ai box dallo scorso 12 settembre a causa di problemi fisici, era stato inserito nella lista dei convocati dal commissario tecnico Janne Andersson, ma non risponderà alla convocazione.

Ad annunciarlo è stata la Federazione calcistica svedese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte al prossimo raduno della Nazionale a causa di un infortunio. A sostituirlo è Viktor Gyokeres del Conventry City”.

Janne Andersson ha commentato la rinuncia a Ibrahimovic.