L'annuncio di Morata: "Lascio i social per un periodo indefinito"

Morata annuncia a sorpresa l'intenzione di lasciare i social per un periodo di tempo indefinito: mistero sul motivo di tale scelta.

In un momento delicato per il mondo intero e non solo per il calcio, fa rumore l'annuncio di Alvaro Morata che dà vita ad un grosso punto interrogativo.

L'attaccante dell' ha annunciato con una Instagram Story l'abbandono dei social network, senza dare una spiegazione che possa fare quantomeno un minimo di chiarezza.

Altre squadre

"Lascio i social network per un periodo di tempo indefinito. Spero che tutto questo passi presto e che stiate bene. Un abbraccio".

L'ultimo post pubblicato da Morata risale alla giornata di ieri, un omaggio al padre per la festa del papà con una foto che li ritrae insieme allo stadio.