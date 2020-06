L'annuncio di Gagliardini: "Regalo la maglia di Inter-Sassuolo"

Roberto Gagliardini regalerà la maglia indossata nello sfortunato Inter-Sassuolo: "Non voglio più vederla".

Ci sono partite stregate, maledette, che lasciano il segno in negativo e rischiano di compromettere un'esperienza intera: quella di Roberto Gagliardini è capitata mercoledì scorso, un - che ricorderà per il resto dei suoi giorni.

3-3 il risultato finale, condizionato pesantemente dal clamoroso errore sul 2-1 dell'ex atalantino che ha colpito la traversa da zero metri, calciando di potenza quando un semplice tocco sarebbe bastato per far carambolare il pallone in rete e chiudere i conti.

Un infortunio che ha trovato enorme spazio sui social, luogo di critiche e insulti nei confronti del povero Gagliardini che si è parzialmente rifatto con una prestazione sufficiente al 'Tardini' di , dove sono arrivati i tre punti in rimonta nei minuti finali.

Altre squadre

Con un post pubblicato sul proprio account Instagram, il centrocampista ha annunciato che regalerà la maglia indossata a San Siro contro il Sassuolo: il fortunato vincitore sarà premiato grazie al commento più originale.

"La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io... non voglio più vederla! Premierò il commento che mi avrà colpito di più! Forza Inter".

Un tentativo estremo di mettersi tutto alle spalle per guadagnarsi la riconferma in vista della prossima stagione: a prescindere dagli attacchi gratuiti ricevuti in serie che avranno fatto scattare qualcosa nella mente di Gagliardini.