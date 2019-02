Anniversario Astori, la Fiorentina chiede di non giocare il 4 marzo

Atalanta-Fiorentina è in programma lunedì 4 marzo, ma la Viola ha chiesto di non voler giocare quel giorno: anniversario della morte di Astori.

Lunedì 4 marzo, tra circa un mese, sarà passato un anno esatto dalla tragica scomparsa di Davide Astori. Secondo il calendario attuale della Serie A, proprio in quella giornata la Fiorentina dovrebbe giocare in casa dell'Atalanta.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', però, la Fiorentina non vorrebbe giocare in quella giornata, dedicandola ad altro, al ricordo di Astori. La società ha infatti chiesto alla Lega di spostare la partita contro l'Atalanta.

Sembra una cosa fattibile, anche se non è ancora arrivata una risposta. La Lega sta cercando di capire con quale partita fare uno scambio, tra domenica e lunedì.

La partita più accreditata per essere spostata a lunedì è SPAL-Sampdoria, fissata in calendario domenica 3 marzo alle ore 15, anche se ancora non c'è ovviamente l'ufficialità.