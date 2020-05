Anigo rivela: "Drogba e Mido litigarono in aereo, causando una turbolenza"

José Anigo ha rivelato a 'RMC Sport': "C'è stato un litigio tra Drogba e Mido in volo, dopo una battuta ad una hostess. L'aereo ha tremato".

Drogba e Mido hanno giocato insieme nella stagione 2003-2004, quella che ha portato il fino alla finale di Coppa UEFA persa contro il . Allenatore di quella squadra era José Anigo, che ai microfoni di 'RMC Sport' ha voluto rivelare un retroscena su quella coppia d'attaccanti.

Due caratteri particolari, che comunque solitamente andavano d'accordo. Tranne quella volta...

"Eravamo in aereo, stavamo tornando da una trasferta europea. Mido era solito scherzare e fare battute strane, e quella volta 'prese di mira' una hostess. A Drogba la cosa non andò giù. I due si riscaldarono subito e litigarono. Giuro che l'aereo tremò, avevano causato una turbolenza. Erano un paio di pesi massimi. Normalmente erano amici, ma quella volta gli animi divamparono tra loro."

Abbiamo appreso una cosa nuova anche oggi: mai far litigare in aereo due pesi massimi come Didier Drogba e Mido...